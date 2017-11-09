Европейский банк реконструкции и развития: белорусская экономика проверку кризисом прошла

По итогам 2017 года мировая экономика в целом может вырасти примерно на 3,5%. А темпы роста ряда развивающихся и развитых экономик покажут незначительное снижение. Таково мнение авторитетной консалтинговой компании Capital Economics, базирующейся в Лондоне.

Одновременно расположенный там же Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год.

Сперва немного истории. Усилия нашего государства по улучшению имиджа и инвестиционной привлекательности страны эксперты банка отметили еще в начале осени. Они оказались столь весомыми, что позволили президенту ЕБРР Суме Чакрабарти заключить:

— Ваша экономика начала восстанавливаться, фиксируется экономический рост. Сама процедура управления макроэкономической политикой в Беларуси, на наш взгляд, заслуживает поощрения. Абсолютно все в стране — от Президента и ниже по рангу — на своем уровне думают, что сделать для того, чтобы Беларусь выгодно отличалась от конкурентов.

Руководитель банка одобрил и внешнеэкономическую стратегию Беларуси в целом. Прежде всего, что страна расширяет торговые и инвестиционные связи:

— Я в буквальном смысле аплодирую тому, что Беларусь идет в Индию, в Персидский залив, во многие другие дальние страны, и тому, что делегации во главе с Президентом посещают эти государства.

И вот новая оценка. Вслед за виртуальными аплодисментами пришло фактическое признание успеха белорусской экономической модели. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год. А в 2018-м, по мнению экспертов ЕБРР, наша экономика вырастет еще на 2%. Даже сами по себе такие оценки внушают оптимизм. Но важность такого рода прогнозов заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН, доктор экономических наук, профессор Александр Лученок видит не только в этом:

— Во-первых, рост показателей прогноза развития национальной экономики показывает более полное и эффективное использование внутренних резервов. Во-вторых, он связан с возможностью увеличения реализации продукции на внешних рынках, улучшением ситуации на них. Все это позволит нам увеличить объемы производства продукции.

Кстати, аудитом роль ЕБРР в нашей стране не ограничивается. Несколькими днями ранее Минэкономики и банк обсудили предприватизационное содействие госпредприятиям. И планы Правительства по реформированию сферы ЖКХ, в том числе по повышению энергоэффективности жилых и общественных зданий.