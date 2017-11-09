Европейский банк реконструкции и развития: белорусская экономика проверку кризисом прошла
Хорошая новость: глобальный экономический кризис — в прошлом.
Хорошая новость: глобальный экономический кризис — в прошлом.
По итогам 2017 года мировая экономика в целом может вырасти примерно на 3,5%. А темпы роста ряда развивающихся и развитых экономик покажут незначительное снижение. Таково мнение авторитетной консалтинговой компании Capital Economics, базирующейся в Лондоне.
Одновременно расположенный там же Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год.
Сперва немного истории. Усилия нашего государства по улучшению имиджа и инвестиционной привлекательности страны эксперты банка отметили еще в начале осени. Они оказались столь весомыми, что позволили президенту ЕБРР Суме Чакрабарти заключить:
— Ваша экономика начала восстанавливаться, фиксируется экономический рост. Сама процедура управления макроэкономической политикой в Беларуси, на наш взгляд, заслуживает поощрения. Абсолютно все в стране — от Президента и ниже по рангу — на своем уровне думают, что сделать для того, чтобы Беларусь выгодно отличалась от конкурентов.
Руководитель банка одобрил и внешнеэкономическую стратегию Беларуси в целом. Прежде всего, что страна расширяет торговые и инвестиционные связи:
— Я в буквальном смысле аплодирую тому, что Беларусь идет в Индию, в Персидский залив, во многие другие дальние страны, и тому, что делегации во главе с Президентом посещают эти государства.
И вот новая оценка. Вслед за виртуальными аплодисментами пришло фактическое признание успеха белорусской экономической модели. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год. А в 2018-м, по мнению экспертов ЕБРР, наша экономика вырастет еще на 2%. Даже сами по себе такие оценки внушают оптимизм. Но важность такого рода прогнозов заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН, доктор экономических наук, профессор Александр Лученок видит не только в этом:
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Кстати, аудитом роль ЕБРР в нашей стране не ограничивается. Несколькими днями ранее Минэкономики и банк обсудили предприватизационное содействие госпредприятиям. И планы Правительства по реформированию сферы ЖКХ, в том числе по повышению энергоэффективности жилых и общественных зданий.
Один из этих планов — пилотный проект по утеплению 65 жилых домов. Он обещает не только создание более комфортных условий для горожан. На кону — создание целой индустрии утепления жилфонда, с новыми рабочими местами и технологиями. Такого рода проектов несколько. И лояльное отношение ЕБРР к Беларуси на этом фоне в буквальном смысле дорогого стоит.