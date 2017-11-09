Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Комбат Филин назвал точные сроки "возвращения" Крыма и Донбасса
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
10Последствия тайфуна Дамри
07:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Европейский банк реконструкции и развития: белорусская экономика проверку кризисом прошла

Хорошая новость: глобальный экономический кризис — в прошлом.

По итогам 2017 года мировая экономика в целом может вырасти примерно на 3,5%. А темпы роста ряда развивающихся и развитых экономик покажут незначительное снижение. Таково мнение авторитетной консалтинговой компании Capital Economics, базирующейся в Лондоне.

Одновременно расположенный там же Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год.

Сперва немного истории. Усилия нашего государства по улучшению имиджа и инвестиционной привлекательности страны эксперты банка отметили еще в начале осени. Они оказались столь весомыми, что позволили президенту ЕБРР Суме Чакрабарти заключить:

— Ваша экономика начала восстанавливаться, фиксируется экономический рост. Сама процедура управления макроэкономической политикой в Беларуси, на наш взгляд, заслуживает поощрения. Абсолютно все в стране — от Президента и ниже по рангу — на своем уровне думают, что сделать для того, чтобы Беларусь выгодно отличалась от конкурентов.

Руководитель банка одобрил и внешнеэкономическую стратегию Беларуси в целом. Прежде всего, что страна расширяет торговые и инвестиционные связи:

— Я в буквальном смысле аплодирую тому, что Беларусь идет в Индию, в Персидский залив, во многие другие дальние страны, и тому, что делегации во главе с Президентом посещают эти государства.

И вот новая оценка. Вслед за виртуальными аплодисментами пришло фактическое признание успеха белорусской экономической модели. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год. А в 2018-м, по мнению экспертов ЕБРР, наша экономика вырастет еще на 2%. Даже сами по себе такие оценки внушают оптимизм. Но важность такого рода прогнозов заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН, доктор экономических наук, профессор Александр Лученок видит не только в этом:

— Во-первых, рост показателей прогноза развития национальной экономики показывает более полное и эффективное использование внутренних резервов. Во-вторых, он связан с возможностью увеличения реализации продукции на внешних рынках, улучшением ситуации на них. Все это позволит нам увеличить объемы производства продукции.

Кстати, аудитом роль ЕБРР в нашей стране не ограничивается. Несколькими днями ранее Минэкономики и банк обсудили предприватизационное содействие госпредприятиям. И планы Правительства по реформированию сферы ЖКХ, в том числе по повышению энергоэффективности жилых и общественных зданий.

Один из этих планов — пилотный проект по утеплению 65 жилых домов. Он обещает не только создание более комфортных условий для горожан. На кону — создание целой индустрии утепления жилфонда, с новыми рабочими местами и технологиями. Такого рода проектов несколько. И лояльное отношение ЕБРР к Беларуси на этом фоне в буквальном смысле дорогого стоит.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь