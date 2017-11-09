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07:55 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан вводит гибкие тарифы на электричество для бизнеса

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года будет введен новый порядок оплаты электроэнергии и газа предпринимателями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Эти меры предусмотрены постановлением главы государства, подписанным накануне.

Так, например, предусматривается, что теперь предприниматели, производящие жженый кирпич, гипс, цемент и другую продукцию, а также оказывающие отдельные услуги — рестораны, кафе и другие, будут оплачивать природный газ и электроэнергию с присоединенной мощностью до 750 кВА на основе повышающих коэффициентов и тарифов, устанавливаемых постановлениями правительства.

Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше будут производить расчеты за электроэнергию по дифференцированному по зонам суток тарифу. При этом данный порядок не распространяется на бюджетные организации, насосные станции фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей, а также насосные станции, финансируемые из Государственного бюджета.

В целях выравнивания нагрузки на систему электроснабжения республики также будут введены гибкие тарифы оплаты за потребление электроэнергии.

В частности, в пиковый период — утренний и вечерний максимумы оплата за потребленную электрическую энергию будет производиться с применением повышающего коэффициента в размере 1,5 раза к установленному тарифу. В часы минимальных нагрузок, а это ночной период — темное время суток, будет использоваться понижающий коэффициент в размере 1,5 раза к установленному тарифу. При этом установленный тариф сохраняется только для оплаты потребления электроэнергии в полупиковый период, то есть в светлое время суток.

Напомним, что в Узбекистане потребление электроэнергии увеличивается с каждым годом. Так, если в 2000 году месячное потребление одной семьи составляло 114 кВт/час, то к 2016 году оно выросло на 35% и достигло 160 кВт/час.

По оценкам экспертов, к 2025 году республика существенно нарастит производство электроэнергии с доведением доли возобновляемых источников в структуре генерирующих мощностей до 19,7%.

Также будет достигнуто кардинальное снижение энергоемкости производства — на 9,79 миллиона тонн условного топлива, или ежегодно в среднем не менее чем на 8−10%.

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