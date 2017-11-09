Ремонт дороги в селе Ключевая взяли на контроль власти Свердловской области
Советник Президента РФ Владимир Толстой обратил внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ по обращению.
Советник Президента РФ Владимир Толстой обратил внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ по обращению.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Региональные власти окажут содействие в ремонте улицы 8 марта в селе Ключевая. Речь об этом шла накануне в ходе работы приемной Президента РФ с использованием возможностей видеоконференцсвязи. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
С просьбой о содействии в ремонте сельской улицы обратилась Елена Алексеева, родители которой живут в селе Ключевая Кленовского сельского поселения. Она пожаловалась, что дорога много лет не ремонтировалась, в распутицу и вовсе сложно выйти из дома, не говоря уж о том, чтоб проехать на автомобиле. Всего в поселке проживает около тысячи человек.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, улица, участок которой длинной почти полтора километра находится в неудовлетворительном состоянии, раньше была ведомственной и досталась в «наследство» от бывшего совхоза. «Главой администрации сельского поселения ведется планомерная работа по приемке всех местных дорог в муниципальную собственность. Среди них — и улица 8 марта. В нынешнем году она станет муниципальной. Таким образом, у нас появится законное право расходовать средства дорожного фонда на ремонт, восстановление и содержание дорог», — сказал
По его словам, совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области составлен
«Ориентировочно в апреле будут проведены конкурсные процедуры и подготовлена сметная документация. И в следующем сезоне дорожных работ, в 2018 году, дорога будет отремонтирована — это будет дорога пятой категории в щебеночном исполнении с обустройством водоотводных и водопропускных труб», — сказал заместитель губернатора.
Советник Президента РФ Владимир Толстой, который провел прием, обратил внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ по обращению.