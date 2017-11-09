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08:13 (мск), источник: Apiural.ru

Ремонт дороги в селе Ключевая взяли на контроль власти Свердловской области

Советник Президента РФ Владимир Толстой обратил внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ по обращению.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. Региональные власти окажут содействие в ремонте улицы 8 марта в селе Ключевая. Речь об этом шла накануне в ходе работы приемной Президента РФ с использованием возможностей видеоконференцсвязи. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

С просьбой о содействии в ремонте сельской улицы обратилась Елена Алексеева, родители которой живут в селе Ключевая Кленовского сельского поселения. Она пожаловалась, что дорога много лет не ремонтировалась, в распутицу и вовсе сложно выйти из дома, не говоря уж о том, чтоб проехать на автомобиле. Всего в поселке проживает около тысячи человек.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, улица, участок которой длинной почти полтора километра находится в неудовлетворительном состоянии, раньше была ведомственной и досталась в «наследство» от бывшего совхоза. «Главой администрации сельского поселения ведется планомерная работа по приемке всех местных дорог в муниципальную собственность. Среди них — и улица 8 марта. В нынешнем году она станет муниципальной. Таким образом, у нас появится законное право расходовать средства дорожного фонда на ремонт, восстановление и содержание дорог», — сказал вице-губернатор.

По его словам, совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области составлен план-график работ. Согласно ему, в середине ноября Росреестром дорога будет зарегистрирована как муниципальная.

«Ориентировочно в апреле будут проведены конкурсные процедуры и подготовлена сметная документация. И в следующем сезоне дорожных работ, в 2018 году, дорога будет отремонтирована — это будет дорога пятой категории в щебеночном исполнении с обустройством водоотводных и водопропускных труб», — сказал заместитель губернатора.

Советник Президента РФ Владимир Толстой, который провел прием, обратил внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ по обращению.

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