Омским КТОСам дадут больше бюджетных денег

Лидер омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников встретился с руководителями КТОСов.

Он рассказал, что закон сейчас благоволит к этим организациям, и в 2018 году органы территориального местного самоуправления приравняют к бюджетным компаниям.

Такие изменения дадут возможность получить больше бюджетного финансирования.

Юрий Тетянников, секретарь омского отделения «Единой России»:

— Это даст возможность комитетам получать бюджетную поддержку, что так важно при работе с населением. Кроме этого теперь КТОСы будут регистрироваться не через юстицию, а через налоговые органы по упрощенному порядку.

Кроме того стороны обсудили порядок оформления заявок на благоустройство дворов в 2018 году.