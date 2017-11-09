Омским КТОСам дадут больше бюджетных денег
Органы территориального самоуправления станет проще регистрировать.
Органы территориального самоуправления станет проще регистрировать.
Лидер омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников встретился с руководителями КТОСов.
Он рассказал, что закон сейчас благоволит к этим организациям, и в 2018 году органы территориального местного самоуправления приравняют к бюджетным компаниям.
Такие изменения дадут возможность получить больше бюджетного финансирования.
Юрий Тетянников, секретарь омского отделения «Единой России»:
— Это даст возможность комитетам получать бюджетную поддержку, что так важно при работе с населением. Кроме этого теперь КТОСы будут регистрироваться не через юстицию, а через налоговые органы по упрощенному порядку.
Кроме того стороны обсудили порядок оформления заявок на благоустройство дворов в 2018 году.
Стоит заметить, что теперь КТОСы получат больше полномочий и станут полноправными участниками процесса управления городом.