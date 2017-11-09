Владельцы омских киосков задолжали 2 млн рублей

На владельцев незаконно установленных торговых павильонов администрация Советского округа Омска подала в суд и выиграла. Сумма незаконного обогащения составила более 2 млн рублей.

«Все наши требования о взыскании более 2 миллионов рублей в бюджет Омска были удовлетворены», — рассказала начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров администрации Советского округа Евгения Вихман.

В незаконных киосках реализовывались продукты питания, цветы и оказывались услуги по ремонту. Такие предприниматели не платят арендную плату за землю. Только в этом году на территории Советского округа было убрано 45 самовольно установленных торговых павильонов.