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08:35 (мск), источник: Uralpress.ru

Металлурги «Уральской кузницы» поставили производственный рекорд

Входящее в Группу «Мечел» ПАО «Уральская кузница» (Чебаркульский металлургический завод, Челябинская область) достигло рекордных показателей производства за последние пять лет, выпустив в октябре 2017 года почти девять с половиной тысяч тонн продукции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-инфором» в пресс-службе компании, в структуре сортамента горячештампованной продукции преобладают вагонные и локомотивные оси, которые «Уралкуз» изготовил для российских и зарубежных вагоностроительных заводов. Значимая доля приходится также на штамповки для предприятий топливно-энергетического комплекса России.

По словам управляющего директора ПАО «Уралкуз» Виктора Маценко, рост связан с постепенным оживлением рынка машиностроения. По итогам 10 месяцев 2017 года завод на треть увеличил объемы выпуска штамповок. Увеличивающиеся потребности в заготовке при наращивании объемов производства обеспечивает Челябинский металлургический комбинат в рамках внутригрупповой кооперации.

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