Металлурги «Уральской кузницы» поставили производственный рекорд

Входящее в Группу «Мечел» ПАО «Уральская кузница» (Чебаркульский металлургический завод, Челябинская область) достигло рекордных показателей производства за последние пять лет, выпустив в октябре 2017 года почти девять с половиной тысяч тонн продукции.