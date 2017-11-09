Металлурги «Уральской кузницы» поставили производственный рекорд

Как сообщили агентству «Урал-пресс-инфором» в пресс-службе компании, в структуре сортамента горячештампованной продукции преобладают вагонные и локомотивные оси, которые «Уралкуз» изготовил для российских и зарубежных вагоностроительных заводов. Значимая доля приходится также на штамповки для предприятий топливно-энергетического комплекса России.
По словам управляющего директора ПАО «Уралкуз» Виктора Маценко, рост связан с постепенным оживлением рынка машиностроения. По итогам 10 месяцев 2017 года завод на треть увеличил объемы выпуска штамповок. Увеличивающиеся потребности в заготовке при наращивании объемов производства обеспечивает Челябинский металлургический комбинат в рамках внутригрупповой кооперации.