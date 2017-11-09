В Омской области построили пять сельских дорог
Объекты сдадут до конца ноября.
Объекты сдадут до конца ноября.
Пять сельских дорог построили в Омской области. Об этом сообщает
В Омской области в рамках государственной региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» построили пять
Протяжённость новых дорог 9,4 км. На данных участках проложили водопропускные трубы, уложили асфальт и грунтовую насыпь, а также установили дорожные знаки.
Стоимость новых дорог 132 млн. рублей. До конца ноября объекты введут в эксплуатацию.
Отметим, что в данный момент строят ещё восемь сельских дорог, четыре из которых должны закончить до конца года, остальные — в 2018 году.
Помимо этого, региональный минстрой подал заявку в Росавтодор на финансирование строительства в 2018 году ещё 13 региональных дорог протяжённостью 27 км на сумму 500 млн. рублей (363 млн. рублей — федеральные, 137 млн. рублей — областные средства).