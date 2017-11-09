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08:39 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области построили пять сельских дорог

Объекты сдадут до конца ноября.

Пять сельских дорог построили в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

В Омской области в рамках государственной региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» построили пять дорог-подъездом к сельским поселениям: к аулу Кызылтан в Нововаршавском районе, к деревням Кудряевка в Исилькульском районе, Самаринка в Кормиловском районе, Большевасильевка в Шербакульском районе и Подлесное Черлакского района.

Протяжённость новых дорог 9,4 км. На данных участках проложили водопропускные трубы, уложили асфальт и грунтовую насыпь, а также установили дорожные знаки.

Стоимость новых дорог 132 млн. рублей. До конца ноября объекты введут в эксплуатацию.

Отметим, что в данный момент строят ещё восемь сельских дорог, четыре из которых должны закончить до конца года, остальные — в 2018 году.

Помимо этого, региональный минстрой подал заявку в Росавтодор на финансирование строительства в 2018 году ещё 13 региональных дорог протяжённостью 27 км на сумму 500 млн. рублей (363 млн. рублей — федеральные, 137 млн. рублей — областные средства).

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