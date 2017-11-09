Дома для ДВ-гектаров спроектировали в Хабаровском крае

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Развитие жилищного строительства обсудили на первой Всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Заместитель министра строительства Хабаровского края — главный архитектор региона Александр Селеменев рассказал о подходах к планированию строительства в местах расположений компактных участков.

«Мы посмотрели на поселение Кругликово с точки зрения его генплана. Оно состоит из трёх населённых пунктов. Посмотрели те гектары, которые там взяли, а это 555 участков. Мы попробовали смоделировать, что можно делать на данной территории. Получилась пока общая концепция, а на следующем этапе нужно спланировать, где реально будет жильё, где сельхозпроизводство. При этом мы понимаем заранее, что будет столкновение интересов — с градостроительной точки зрения “развести” жилье и сельхозпроизводство сложно», — отметил Александр Селеменев.

Ещё один пример, где граждане взяли большое количество компактно расположенных участков по программе ДВ-гектара — Свечино Хабаровского района. Недавно в Москве рассмотрели проектное предложение, которое сделал московский институт для нового населенного пункта, который должен там появится.



«Концептуально интересно подошли проектировщики. Сделали дороги, выделили общественную зону. Это хорошая попытка градостроительного регулирования. В обычном поселении по 10 соток участки, плотно расположены, и можно без проблем завести инженерную инфраструктуру, воду, газ. В Свечино немного не так, там получится достаточно рыхлая застройка. Новое поселение непросто будет соорганизовывать. Посмотрим еще, что нужно будет в социальной сфере — детсад, школа, спорткомлекс, почта и т. д. », — добавил Александр Селеменев.

В региональном минстрое уже разработали 10 типов домов для «гектара». За основу взяли площадь 100 квадратных метров. Сопоставили цену, функционал, качество. К примеру, появились проекты домов из кирпича, бруса, сделанных по канадской технологии, из конструкций хабаровского домостроительного завода, металлокаркасные.

«Посмотрели всю номенклатуру, которая есть в крае. Исходя из того, что есть у нас, разработали несколько типов домов, причём с полным инженерным обеспечением. Отмечу, что в качестве софинансирования можно использовать программы для сельского застройщика, для молодых семей, ипотечные программы. Есть несколько конкретных видов поддержки, которые помогут построить жилой дом», — сказал заместитель министра строительства региона.

Важным моментом является то, что в Хабаровском крае сейчас работает достаточное количество предприятий по производству стройматериалов.



По словам исполнительного директора «Союза сельских строителей России» Ирины Карандиной, есть предложение создать на месте Кругликово строительный кооператив.