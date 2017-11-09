Расходы на содержание омских дорог вырастут на треть
На эти цели из городского бюджета выделят 660 млн рублей.
На эти цели из городского бюджета выделят 660 млн рублей.
Расходы на содержание омских дорог могут увеличить на треть. Об этом сообщает
Расходы на содержание и текущий ремонт дорог и мостов в Омске в 2018 году могут существенно вырасти — сразу на 32%. Уже в следующем году на эти цели выделят 660 млн рублей. При этом с каждым годом финансирование будет только увеличиваться: в 2019 году размер ассигнований вырастет до 685 млн рублей, в 2020 — до 686 млн.
«Также порядка одного миллиарда рублей из местного, регионального и федерального бюджетов мы направим на капитальный ремонт дорожного покрытия в рамках государственной программы “Безопасные и качественные дороги”. В следующем году эти работы будут выполнены на 37 объектах», — отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.