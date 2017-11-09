Расходы на содержание омских дорог вырастут на треть

Расходы на содержание и текущий ремонт дорог и мостов в Омске в 2018 году могут существенно вырасти — сразу на 32%. Уже в следующем году на эти цели выделят 660 млн рублей. При этом с каждым годом финансирование будет только увеличиваться: в 2019 году размер ассигнований вырастет до 685 млн рублей, в 2020 — до 686 млн.