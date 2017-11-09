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08:47 (мск), источник: АиФ Омск

Расходы на содержание омских дорог вырастут на треть

На эти цели из городского бюджета выделят 660 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Расходы на содержание омских дорог могут увеличить на треть. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Омска.

Расходы на содержание и текущий ремонт дорог и мостов в Омске в 2018 году могут существенно вырасти — сразу на 32%. Уже в следующем году на эти цели выделят 660 млн рублей. При этом с каждым годом финансирование будет только увеличиваться: в 2019 году размер ассигнований вырастет до 685 млн рублей, в 2020 — до 686 млн.

«Также порядка одного миллиарда рублей из местного, регионального и федерального бюджетов мы направим на капитальный ремонт дорожного покрытия в рамках государственной программы “Безопасные и качественные дороги”. В следующем году эти работы будут выполнены на 37 объектах», — отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

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