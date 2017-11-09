Зарубежные партнёры задолжали нашим предприятиям уже 4 млрд долларов

За последние три года нашим субъектам хозяйствования зарубежные партнеры задолжали 4 млрд долларов. Эта внушительная сумма зависла за пределами страны и неизвестно, когда вернется в нашу экономику. Корреспондент Р вместе с юристами разбиралась в нюансах и причинах внешней дебиторской задолженности.

Нет гарантий — нет денег

В начале осени после совещания у Президента Генеральный прокурор Александр Конюк озвучил сумму просроченной внешней дебиторской задолженности зарубежных партнеров перед белорусскими экономическими субъектами — 0,5 миллиарда долларов. По его оценке, вернуть получится далеко не все эти деньги. С прокурорской точки зрения основная причина проблемы — криминальная заангажированность.

Статистика за последние три года не менее удручающая: долги перед белорусскими компаниями составляют около 4 млрд долларов. Эта цифра варьируется незначительно, что означает лишь одно: эффективно работать над проблемой пока не особо получается. География должников из года в год выглядит приблизительно одинаково: на долю российских партнеров приходится 41% всей суммы, 12% — на Казахстан, 5% задолжали в Украине, еще около 1,5% — в Литве. Управляющий партнер юридической фирмы Cobalt Дарья Жук перечисляет основные внутренние и внешние причины, из-за которых у наших экспортеров возникают проблемы:

— Практически каждая компания, которая имеет долги за рубежом, неверно структурирует сделки и контрактные отношения. Что это значит? Местные предприятия так стремятся разгрузить свои склады и расширить географию экспорта, что часто идут на беспрецедентные уступки, не думая о последствиях. Например, предоставляют значительные отсрочки по платежам непроверенным контрагентам — по сути, дают займ нерезидентам страны без обеспечительных мер — без поручительства и гарантий.

Многие компании совершенно не оценивают риски при работе с контрагентами и с собственными торговыми партнерами, а также не ведут систему мониторинга задолженности. Особенно остро эта проблема стоит в крупных компаниях. А вот недобросовестность партнера или его сложное финансовое положение — это уже внешние причины дебиторской задолженности.

Долгое и дорогое удовольствие

По контрактам без обеспечения авансов работает большинство компаний из ЕАЭС. А если нет никаких залогов и гарантий, попасть в неприятную ситуацию с долгами проще простого. Глава практики по разрешению споров Cobalt (Литва) Римантас Семайтис не скрывает: белорусские компании очень редко страхуют экспортные риски. Впрочем, далеко не все могут себе это позволить: удовольствие это не из дешевых и оправданно только в случае многомиллионных контрактов. А вот мониторинг должников — вещь не самая сложная. Например, практически во всех странах Прибалтики хорошо работает система предоставления публичной отчетности и информации: за несколько десятков евро на специализированных порталах можно приобрести данные о проблемном партнере, что поможет эффективнее отстаивать свои интересы. Правда, процесс взыскания долга все равно может затянуться на 1,5—3 года. Нередки случаи, когда должники умышленно инициируют процедуру банкротства, лишь бы не платить по счетам. Впрочем, в той же Литве два года назад ужесточили законодательство, поэтому уйти от долгов вряд ли получится.

Если говорить о причинах, почему наши компании нечасто инициируют судебные процессы по возврату проблемной дебиторки, их несколько. Во-первых, довольно справедливо убеждение, что это долго и дорого. Во-вторых, многих пугают споры в иностранных судах, отсутствует знание иностранного, сказывается незнание законов другого государства. В-третьих, некоторые компании сталкиваются с тем, что просто не могут разыскать недобросовестного компаньона.

КСТАТИ