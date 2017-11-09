Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Эксперт: Киев расстрелял и сжег свой боезапас
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
08:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Зарубежные партнёры задолжали нашим предприятиям уже 4 млрд долларов

Должников не любит никто. Согласитесь, мало приятного в том, чтобы впутаться в историю с долгами и вступить на тропу выбивания кровных. Уж насколько непросто решать такие вопросы на бытовом уровне, и в разы сложнее, когда речь идет о торговых отношениях между странами.

За последние три года нашим субъектам хозяйствования зарубежные партнеры задолжали 4 млрд долларов. Эта внушительная сумма зависла за пределами страны и неизвестно, когда вернется в нашу экономику. Корреспондент Р вместе с юристами разбиралась в нюансах и причинах внешней дебиторской задолженности.

Нет гарантий — нет денег

В начале осени после совещания у Президента Генеральный прокурор Александр Конюк озвучил сумму просроченной внешней дебиторской задолженности зарубежных партнеров перед белорусскими экономическими субъектами — 0,5 миллиарда долларов. По его оценке, вернуть получится далеко не все эти деньги. С прокурорской точки зрения основная причина проблемы — криминальная заангажированность.

Статистика за последние три года не менее удручающая: долги перед белорусскими компаниями составляют около 4 млрд долларов. Эта цифра варьируется незначительно, что означает лишь одно: эффективно работать над проблемой пока не особо получается. География должников из года в год выглядит приблизительно одинаково: на долю российских партнеров приходится 41% всей суммы, 12% — на Казахстан, 5% задолжали в Украине, еще около 1,5% — в Литве. Управляющий партнер юридической фирмы Cobalt Дарья Жук перечисляет основные внутренние и внешние причины, из-за которых у наших экспортеров возникают проблемы:

— Практически каждая компания, которая имеет долги за рубежом, неверно структурирует сделки и контрактные отношения. Что это значит? Местные предприятия так стремятся разгрузить свои склады и расширить географию экспорта, что часто идут на беспрецедентные уступки, не думая о последствиях. Например, предоставляют значительные отсрочки по платежам непроверенным контрагентам — по сути, дают займ нерезидентам страны без обеспечительных мер — без поручительства и гарантий.

Многие компании совершенно не оценивают риски при работе с контрагентами и с собственными торговыми партнерами, а также не ведут систему мониторинга задолженности. Особенно остро эта проблема стоит в крупных компаниях. А вот недобросовестность партнера или его сложное финансовое положение — это уже внешние причины дебиторской задолженности.

Долгое и дорогое удовольствие

По контрактам без обеспечения авансов работает большинство компаний из ЕАЭС. А если нет никаких залогов и гарантий, попасть в неприятную ситуацию с долгами проще простого. Глава практики по разрешению споров Cobalt (Литва) Римантас Семайтис не скрывает: белорусские компании очень редко страхуют экспортные риски. Впрочем, далеко не все могут себе это позволить: удовольствие это не из дешевых и оправданно только в случае многомиллионных контрактов. А вот мониторинг должников — вещь не самая сложная. Например, практически во всех странах Прибалтики хорошо работает система предоставления публичной отчетности и информации: за несколько десятков евро на специализированных порталах можно приобрести данные о проблемном партнере, что поможет эффективнее отстаивать свои интересы. Правда, процесс взыскания долга все равно может затянуться на 1,5—3 года. Нередки случаи, когда должники умышленно инициируют процедуру банкротства, лишь бы не платить по счетам. Впрочем, в той же Литве два года назад ужесточили законодательство, поэтому уйти от долгов вряд ли получится.

Если говорить о причинах, почему наши компании нечасто инициируют судебные процессы по возврату проблемной дебиторки, их несколько. Во-первых, довольно справедливо убеждение, что это долго и дорого. Во-вторых, многих пугают споры в иностранных судах, отсутствует знание иностранного, сказывается незнание законов другого государства. В-третьих, некоторые компании сталкиваются с тем, что просто не могут разыскать недобросовестного компаньона.

КСТАТИ

Ежегодно в литовских судах рассматривается до 10 дел: тамошние компании должны нашим предприятиям от нескольких тысяч евро до трех миллионов. А вот случаев, когда белорусские партнеры числятся в должниках у литовцев, существенно больше: 10—15 в месяц. Для сравнения: вся проблемная дебиторка у литовских компаний перед белорусскими — около 30 млн евро. У наших перед литовскими — около 50 млн евро. Строительство, перевозка, логистика, таможенное оформление, торговля — это те сегменты, по которым к нашим экспортерам товаров и услуг чаще всего возникают претензии по своевременной оплате со стороны импортеров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Трамп призвал Китай и Россию помочь в споре с КНДР
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь