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09:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Сахарная свекла в Башкирии убрана на 97 процентах площадей

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По последним данным Минсельхоза Башкирии, сахарная свекла убрана на площади более 50 тысяч га, что составляет 97 процентов от плана.

В целом по республике собрано около 1,543 млн тонн корнеплодов при средней урожайности 308 центнеров с гектара.

Самая высокая урожайность по-прежнему отмечается в хозяйствах Уфимского и Гафурийского районов — 400 и 383 центнера с каждого гектара, соответственно.

Больше всего сахарной свеклы накопали в Благоварском районе — почти 220 тысяч тонн, а вывезли хозяйства Буздякского района — около 142 тысячи тонн.

Всего сдано на заготовку более 925 тысяч тонн корнеплодов, из которых переработано около 612 тысяч тонн.

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