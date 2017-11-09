Сахарная свекла в Башкирии убрана на 97 процентах площадей

В целом по республике собрано около 1,543 млн тонн корнеплодов при средней урожайности 308 центнеров с гектара.

Самая высокая урожайность по-прежнему отмечается в хозяйствах Уфимского и Гафурийского районов — 400 и 383 центнера с каждого гектара, соответственно.

Больше всего сахарной свеклы накопали в Благоварском районе — почти 220 тысяч тонн, а вывезли хозяйства Буздякского района — около 142 тысячи тонн.