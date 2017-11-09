Сахарная свекла в Башкирии убрана на 97 процентах площадей
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По последним данным Минсельхоза Башкирии, сахарная свекла убрана на площади более 50 тысяч га, что составляет 97 процентов от плана.
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УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По последним данным Минсельхоза Башкирии, сахарная свекла убрана на площади более 50 тысяч га, что составляет 97 процентов от плана.
В целом по республике собрано около 1,543 млн тонн корнеплодов при средней урожайности 308 центнеров с гектара.
Самая высокая урожайность
Больше всего сахарной свеклы накопали в Благоварском районе — почти 220 тысяч тонн, а вывезли хозяйства Буздякского района — около 142 тысячи тонн.
Всего сдано на заготовку более 925 тысяч тонн корнеплодов, из которых переработано около 612 тысяч тонн.