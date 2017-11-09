В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

Источник: Reuters

В Кировском районе 14 ноября, с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Аксакова, 42 и ул. Свердлова, 69.

В Калининском районе 15 ноября, с 10 до 16 часов холодной воды не будет на ул. Интернациональная, 171/1, 173, 173/1, 175, 175/1, 177.