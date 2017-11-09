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09:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о плановом отключении воды в жилых домах для проведения ремонтных работ.

Источник: Reuters

В Кировском районе 14 ноября, с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Аксакова, 42 и ул. Свердлова, 69.

В Калининском районе 15 ноября, с 10 до 16 часов холодной воды не будет на ул. Интернациональная, 171/1, 173, 173/1, 175, 175/1, 177.

16 ноября в этом же районе Уфы, с 10 до 18 часов холодную воду отключат на ул. Кольцевая, 154, 156, 156а, 158а, 160; ул. Черниковская, 41а, 43; ул. Коммунаров, 13, 14, 15, 17, 18; ул. Машиностроителей, 21.

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