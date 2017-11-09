71% новосибирцев ожидают встретить трудности при поиске работы
Оптимизм на рынке труда несколько снизился.
Оптимизм на рынке труда несколько снизился.
Служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter выяснила ожидания сотрудников компаний и кандидатов Новосибирска на рынке труда в четвертом квартале 2017 года. По сравнению с прошлым кварталом, их настроения несколько ухудшились и оказались на уровне конца 2016 года.
24% участников опроса опасаются увольнения. «Точно не уволят!» — считают 34%. Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в индустрии красоты и спорта, консультанты и специалисты по продажам. Наименее уверенно — представители банковской сферы, высший менеджмент и специалисты, занятые в сфере безопасности.
Что касается сложностей в поиске новой работы, то настроение у соискателей в конце года пессимистичное: 71% уверены, что работу найти сложно. Только 2% считают, что сделать это очень легко. Для сравнения, в начале 2015 года доля оптимистичных соискателей составляла 5%. Самыми пессимистичными оказались
«Несмотря на сложности с поиском работы, реальные или воображаемые, далеко не все соискатели готовы снижать свои зарплатные ожидания, чтобы сохранить работу или гарантировано получить новую. Так, 37% соискателей ответили, что не будут снижать свои зарплатные ожидания. Это на 5% больше, чем в конце 2015 — начале 2016 года. О чем это говорит? О том, что кандидаты, несмотря на сложности, чувствуют себя более уверенно на рынке труда», — прокомментировала результаты исследования руководитель