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08:57 (мск), источник: СуперОмск

В Омске распотрошили тело Юбилейного моста

В администрации города обещают завершить ремонт моста через Омь досрочно.

На Юбилейном мосту, закрытом на капитальный ремонт, происходит демонтаж инженерных сетей и конструктивных элементов объекта. Работы ведутся по утвержденному графику. Из тела моста подрядчиком выносятся линии связи, электро- и теплоснабжения. Также проводится разбор перильного ограждения, опор наружного освещения и тротуаров.

«На мосту размещены датчики, которые позволяют специалистам СибАДИ в режиме реального времени следить за состоянием объекта и корректировать при необходимости действия специалистов подрядной организации», — отметил директор департамента строительства Илья Трушников.

Ход работ контролируют депстрой, СоюзДорНИИ и СибАДИ. Ожидается, что капитальный ремонт будет завершен досрочно и движение по мосту удастся восстановить к лету 2018 года.

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