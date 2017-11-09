В Омске распотрошили тело Юбилейного моста
В администрации города обещают завершить ремонт моста через Омь досрочно.
В администрации города обещают завершить ремонт моста через Омь досрочно.
На Юбилейном мосту, закрытом на капитальный ремонт, происходит демонтаж инженерных сетей и конструктивных элементов объекта. Работы ведутся по утвержденному графику. Из тела моста подрядчиком выносятся линии связи, электро- и теплоснабжения. Также проводится разбор перильного ограждения, опор наружного освещения и тротуаров.
«На мосту размещены датчики, которые позволяют специалистам СибАДИ в режиме реального времени следить за состоянием объекта и корректировать при необходимости действия специалистов подрядной организации», — отметил директор департамента строительства Илья Трушников.
Ход работ контролируют депстрой, СоюзДорНИИ и СибАДИ. Ожидается, что капитальный ремонт будет завершен досрочно и движение по мосту удастся восстановить к лету 2018 года.