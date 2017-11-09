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10:43 (мск), источник: Восток Медиа

Трамвайному хозяйству Комсомольска-на-Амуре грозит банкротство

Долги предприятия достигли 15 миллионов рублей.

В Комсомольске-на-Амуре налоговая подала иск в суд на городское трамвайное управление. Ведомство указывает на наличие у предприятия 8,9 миллиона долгов по налогам, пенсионным отчислениям и другим выплатам, а также просит признать его банкротом. Помощи трамвайщики и городские чиновники ждут от краевых властей.

«Общая задолженность, включая платежи за электричество, коммунальные и другие услуги, составляет 15 миллионов рублей. Вместе с тем 193 сотрудника трамвайного управления работают, на четыре существующих маршрута ежедневно работают 14 вагонов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполняющий обязанности начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Екатерина Ковалевская.

Городские власти направили письмо в адрес правительства Хабаровского края с просьбой поддержать предприятие. Получить ответ в администрации Комсомольска-на-Амуре планируют на следующей неделе. После этого будет решаться дальнейшая судьба трамвайного управления. Если региональные власти выделят деньги, трамвайщики погасят долги и продолжат работать. В случае, если финансовой помощи не будет, муниципалитет будет искать другие варианты спасения.

Подобная ситуация была в дальневосточной столице. Агентство писало, что в июле прошлого года Арбитражный суд Хабаровского края вынес решение о банкротстве «Трамвайно-троллейбусного управления». Городские власти создали новое предприятие — «Городской электрический транспорт», куда перевели сотрудников, вагоны и машины.

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