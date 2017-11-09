Трамвайному хозяйству Комсомольска-на-Амуре грозит банкротство
Долги предприятия достигли 15 миллионов рублей.
Долги предприятия достигли 15 миллионов рублей.
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«Общая задолженность, включая платежи за электричество, коммунальные и другие услуги, составляет 15 миллионов рублей. Вместе с тем 193 сотрудника трамвайного управления работают, на четыре существующих маршрута ежедневно работают 14 вагонов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполняющий обязанности начальник
Городские власти направили письмо в адрес правительства Хабаровского края с просьбой поддержать предприятие. Получить ответ в администрации
Подобная ситуация была в дальневосточной столице. Агентство писало, что в июле прошлого года Арбитражный суд Хабаровского края вынес решение о банкротстве «Трамвайно-троллейбусного управления». Городские власти создали новое предприятие — «Городской электрический транспорт», куда перевели сотрудников, вагоны и машины.