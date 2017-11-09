За миллиард тенге продали автовокзал в Астане
За миллиард тенге продали ТОО «Сапаржай-Астана», передает Tengrinews.kz.
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За миллиард тенге продали ТОО «Сапаржай-Астана», передает Tengrinews.kz.
Информация о торгах опубликована на электронной торговой площадке
Продавцом выступило АО «НК «СПК «Astana». Торги начались 7 ноября. Стартовая цена составила 484 359 000 тенге. Аукцион проходил на повышение цены.
В итоге цена продажи составила 1 005 151 125,94 тенге.