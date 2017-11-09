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09:30 (мск), источник: Tengrinews

За миллиард тенге продали автовокзал в Астане

За миллиард тенге продали ТОО «Сапаржай-Астана», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информация о торгах опубликована на электронной торговой площадке e-auction.gosreestr.kz.

Продавцом выступило АО «НК «СПК «Astana». Торги начались 7 ноября. Стартовая цена составила 484 359 000 тенге. Аукцион проходил на повышение цены.

В итоге цена продажи составила 1 005 151 125,94 тенге.

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