«Дочка» Башсоды оштрафована за незаконную геологоразведку шихана Куштау

«Решением Верховного суда РБ от 8 ноября отказано в удовлетворении апелляционной жалобы АО “Сырьевая компания” на постановление Ишимбайского городского суда республики о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия — ИФ)», — говорится в сообщении.

В июне этого года управление госохраны в ответ на многочисленные обращения физических и юридических лиц провело внеплановую проверку в отношении компании, в ходе которой был выявлен факт проведения земляных работ по поиску и оценке месторождения полезных ископаемых на горе Куштау (один из четырех шиханов Башкирии).