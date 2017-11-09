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09:28 (мск), источник: Интерфакс

«Дочка» Башсоды оштрафована за незаконную геологоразведку шихана Куштау

Уфа. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Верховный суд Республики Башкирия утвердил решение Ишимбайского городского суда о наложении 200 тыс. рублей штрафа на АО «Сырьевая компания» (100%-ная «дочка» Башсоды) за незаконное проведение геологоразведочных работ на шихане (сопке) Куштау, сообщила пресс-служба Управления госохраны объектов культурного наследия Башкирии.

«Решением Верховного суда РБ от 8 ноября отказано в удовлетворении апелляционной жалобы АО “Сырьевая компания” на постановление Ишимбайского городского суда республики о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия — ИФ)», — говорится в сообщении.

В июне этого года управление госохраны в ответ на многочисленные обращения физических и юридических лиц провело внеплановую проверку в отношении компании, в ходе которой был выявлен факт проведения земляных работ по поиску и оценке месторождения полезных ископаемых на горе Куштау (один из четырех шиханов Башкирии).

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