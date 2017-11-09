Погрузка на ВСЖД с начала 2017 года выросла на 2,8%
По итогам работы в
По итогам работы в
Увеличилась погрузка химикатов — на 47,9%, цветных металлов — на 12,4%, железной руды — на 6%, каменного угля — на 4,4%, бумаги — на 3,4%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса — на 3,2%. Но по ряду номенклатур отмечено снижение. Погрузка строительных грузов снизилась — на 20,1%, нефтяных грузов — на 2,1%, а промышленного сырья — на 1,6%.
Грузооборот тарифный с учетом оплачиваемого порожнего пробега вагонов иных собственников за 10 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% и превысил 209,6 млрд ткм.
В октябре на станциях