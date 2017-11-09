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12:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Погрузка на ВСЖД с начала 2017 года выросла на 2,8%

По итогам работы в январе-октябре 2017 года показатель погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 53,7 млн тонн, что на 2,8% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ВСЖД.

Увеличилась погрузка химикатов — на 47,9%, цветных металлов — на 12,4%, железной руды — на 6%, каменного угля — на 4,4%, бумаги — на 3,4%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса — на 3,2%. Но по ряду номенклатур отмечено снижение. Погрузка строительных грузов снизилась — на 20,1%, нефтяных грузов — на 2,1%, а промышленного сырья — на 1,6%.

Грузооборот тарифный с учетом оплачиваемого порожнего пробега вагонов иных собственников за 10 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% и превысил 209,6 млрд ткм.

В октябре на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,5 млн тонн различных грузов — это на 8,5% больше, чем в октябре прошлого года.

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