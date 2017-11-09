Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей
Распределение дотаций регионам из федерального бюджета обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством
Распределение дотаций регионам из федерального бюджета обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством
В совещании принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников.
Каждый год федерация распределяет внушительные суммы, чтобы возможности региональных бюджетов в пересчете на число жителей конкретного региона были примерно одинаковы по всей стране. Однако пока Пермский край
Глава Прикамья активно отстаивает позицию, чтобы не допустить этого — оставить дотации тем регионам, где стремятся увеличить доходы в бюджет. Это в частности происходит в Пермском крае.