Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей

Каждый год федерация распределяет внушительные суммы, чтобы возможности региональных бюджетов в пересчете на число жителей конкретного региона были примерно одинаковы по всей стране. Однако пока Пермский край из-за изменения правил распределения средств может потерять 2 млрд 700 млн рублей. Эти деньги могут быть отданы тем субъектам, где менее успешно работают со своим налоговым законодательством и бюджетной сферой.