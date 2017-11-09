Аксаков рассказал о формировании новых условий для работы бизнеса в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. У Крыма есть все шансы в перспективе стать самодостаточным регионом, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. У Крыма есть все шансы в перспективе стать самодостаточным регионом, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Условия для работы бизнеса крымского будут таковы, что можно будет зарабатывать самим и вполне Крым будет бездефицитным. Я уверен, что он будет самодостаточным регионом», — сказал Аксаков в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
По его словам, темпы развития крымской экономики уже опережают российские, в том числе в промышленности.
«Это будет идти опережающими темпами, поскольку Крым только начинает стартовать с тех не самых благоприятных условий», — подчеркнул Аксаков.