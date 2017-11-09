Аксаков рассказал о формировании новых условий для работы бизнеса в Крыму

Источник: РИА Новости

Аксаков подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию моста через Керченский пролив и нового аэропорта под Симферополем на полуострове появятся новые условия для работы бизнеса.

«Условия для работы бизнеса крымского будут таковы, что можно будет зарабатывать самим и вполне Крым будет бездефицитным. Я уверен, что он будет самодостаточным регионом», — сказал Аксаков в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, темпы развития крымской экономики уже опережают российские, в том числе в промышленности.