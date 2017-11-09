Из метро Екатеринбурга выселили ещё два киоска
За что были демонтированы торговые точки.
За что были демонтированы торговые точки.
Судебные приставы Железнодорожного района выселили из метрополитена Екатеринбурга ещё два киоска, сообщили «АиФ-Урал» в
Произошло это несколько дней назад. Судебным приставам поступил исполнительный лист об обязании индивидуального предпринимателя, торгующегов переходах, вернуть ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» 12 «квадратов» в пешеходном переходе на станции «Динамо» и 7 квадратных метров во втором вестибюле станции метро «Машиностроителей». Данная территория принадлежит уральской подземке.
Сооружения демонтировались за счёт метро, после чего с бизнесмена была взыскана стоимость работ. Кроме того, он заплатит исполнительный сбор в 5 тысяч рублей.
Напомним, что войну киоскам мэрия Екатеринбурга объявила несколько лет назад. В частности, в 2016 году было принято решение снести порядка 40% данных торговых точек. По правилам благоустройства, киоски запрещается размещать в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метро (из соображений безопасности), в арках зданий, на тротуарах, спортивных площадках, газонах и цветниках, а также в пятиметровой границе от окон зданий, витрин и подземных переходов.
Кроме того, в «черный список» попали охранные зоны инженерных сетей, территории под железнодорожными путями и эстакадами.