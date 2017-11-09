Из метро Екатеринбурга выселили ещё два киоска

Судебные приставы Железнодорожного района выселили из метрополитена Екатеринбурга ещё два киоска, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Произошло это несколько дней назад. Судебным приставам поступил исполнительный лист об обязании индивидуального предпринимателя, торгующегов переходах, вернуть ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» 12 «квадратов» в пешеходном переходе на станции «Динамо» и 7 квадратных метров во втором вестибюле станции метро «Машиностроителей». Данная территория принадлежит уральской подземке.

Сооружения демонтировались за счёт метро, после чего с бизнесмена была взыскана стоимость работ. Кроме того, он заплатит исполнительный сбор в 5 тысяч рублей.

Напомним, что войну киоскам мэрия Екатеринбурга объявила несколько лет назад. В частности, в 2016 году было принято решение снести порядка 40% данных торговых точек. По правилам благоустройства, киоски запрещается размещать в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метро (из соображений безопасности), в арках зданий, на тротуарах, спортивных площадках, газонах и цветниках, а также в пятиметровой границе от окон зданий, витрин и подземных переходов.