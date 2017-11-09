Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями близнецов - СМИ
Кадры: Су-30СМ принудительно посадили самолет
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Эксперт: Киев расстрелял и сжег свой боезапас
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
11:01 (мск), источник: СуперОмск

После ремонта Юбилейный мост в Омске станет легче

Пролет Юбилейного моста станет металлическим, а не железобетонным.

Работы по капитальному ремонту Юбилейного моста через Омь идут в соответствии с графиком. Администрация города уже оплатила авансы по изготовлению центрального пролетного строения и новой высокопрочной арматуры. Их установка будет проходить в декабре-январе.

«Старое железобетонное пролетное строение будет заменено на металлическое. Оно легче, а значит, существенно снизится нагрузка на опорные элементы объекта», — рассказал директор департамента строительства Илья Трушников.

Пролет будет изготовлен на Омском заводе металлоконструкций. Ожидается, что движение по мосту откроют уже к лету 2018 года. Сейчас происходит демонтаж сетей из тела Юбилейного моста.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь