После ремонта Юбилейный мост в Омске станет легче

Работы по капитальному ремонту Юбилейного моста через Омь идут в соответствии с графиком. Администрация города уже оплатила авансы по изготовлению центрального пролетного строения и новой высокопрочной арматуры. Их установка будет проходить в декабре-январе.

«Старое железобетонное пролетное строение будет заменено на металлическое. Оно легче, а значит, существенно снизится нагрузка на опорные элементы объекта», — рассказал директор департамента строительства Илья Трушников.