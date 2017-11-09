После ремонта Юбилейный мост в Омске станет легче
Пролет Юбилейного моста станет металлическим, а не железобетонным.
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Пролет Юбилейного моста станет металлическим, а не железобетонным.
Работы по капитальному ремонту Юбилейного моста через Омь идут в соответствии с графиком. Администрация города уже оплатила авансы по изготовлению центрального пролетного строения и новой высокопрочной арматуры. Их установка будет проходить в
«Старое железобетонное пролетное строение будет заменено на металлическое. Оно легче, а значит, существенно снизится нагрузка на опорные элементы объекта», — рассказал директор департамента строительства Илья Трушников.
Пролет будет изготовлен на Омском заводе металлоконструкций. Ожидается, что движение по мосту откроют уже к лету 2018 года. Сейчас происходит демонтаж сетей из тела Юбилейного моста.