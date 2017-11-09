Ряд регионов УрФО отказался трудоустраивать переселенцев
Благодаря господдержке в Россию переселились сотни тысяч соотечественников.
Благодаря господдержке в Россию переселились сотни тысяч соотечественников.
Профессор Уральского государственного экономического университета Дмитрий Ядранский, доктор экономических и социологических наук, приехал в Свердловскую область с Украины по программе переселения соотечественников в январе 2015 года. Больше года он шаг за шагом проходил все процедуры, необходимые для получения гражданства, и на собственном примере убедился, что программа, пусть со скрипом и проволочками, но работает. Своим опытом, и позитивным и негативным, он поделился с участниками прошедшего в Екатеринбурге форума соотечественников.
— Это самый быстрый способ получения гражданства. Механизм оформления документов сравнительно прост. Кроме того, участник госпрограммы формально получает трудовые права и может воспользоваться услугами центров занятости. Правда, в действительности мне пришлось самостоятельно искать себе подходящую работу, поскольку то, что предлагали, совершенно не соответствовало моей квалификации, — рассказывает Ядранский.
В службе занятости ему предложили устроиться… учеником машиниста конвейера. Так что переселенец (по иронии судьбы специалист в области нормирования труда и организации рабочих мест) сделал вывод о том, что самая серьезная брешь в госпрограмме — это полный разрыв между потребностями региона в рабочей силе и квалификацией приезжающих.
Но справедливости ради надо сказать, что этот пример отнюдь не правило. К примеру, Валентин Филиппов, уехав с Украины на Урал, сразу смог устроиться по специальности — заместителем главного металлурга Кушвинского завода прокатных валков.
— Я в восторге от программы, — говорит он. — После майдана решил переехать в Россию, договорился о том, что меня возьмут на работу на завод. По приезде сразу начал оформлять разрешение на временное пребывание (РВП), сотрудники местного центра занятости мне во всем помогали. Может быть, дело в том, что Кушва — маленький городок, где люди внимательнее относятся друг к другу, чем в мегаполисах. Но я все равно считаю, что человек должен в первую очередь сам заботиться о себе, а не полагаться на государство.
— Очень многие из тех, кто к нам обращается, жалуются на то, что реальная помощь в трудоустройстве им не оказывается совершенно. Люди приходят в службу занятости, им дают адреса сайтов по поиску работы — и все, — рассказала юрист правозащитной сети «Миграция и право» Ирина Некрасова. —
Переселенцы часто сталкиваются с негативом со стороны коренных жителей: мол, понаехали тут
Тем не менее большинство федеральных и региональных чиновников, занятых проблемами переселения соотечественников, считают требование о гарантированном трудоустройстве излишним. По словам директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова, сегодня главной движущей силой программы стала мотивация самих переселенцев. «Мы должны только направить ее в нужное русло», — продолжает мысль он. А замначальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Вера Трофимова говорит, что отказывать человеку в праве на переселение только
И все же в УрФО еще есть регионы, в программах которых требование гарантированного трудоустройства осталось неизменным. Пример тому —
В Югру только за последние два года прибыло около трех тысяч человек, из них каждый третий имеет высшее образование. Одно из обязательных условий — чтобы в регионе имелась вакансия для участника программы. Причем в банке данных она должна держаться не меньше месяца, чтобы не были ущемлены интересы местных жителей. Переселенцам полностью компенсируется переезд, выделяются подъемные — по 20 тысяч на каждого участника и по 10 тысяч на других членов семьи. Кроме того, в течение полугода компенсируется аренда жилья (до 10 тысяч рублей в месяц).
В других субъектах РФ есть еще более любопытный опыт поддержки переселенцев. К примеру, в Хакасии региональный бюджет на конкурсной основе предоставляет гранты
Ко всему прочему переселенцам нелегко пустить корни в России не только
— Репатриационный дух должен быть у всего законодательства, касающегося переселенцев. А сегодня оно репрессивное. Наши соотечественники, добиваясь гражданства, проходят такие круги ада, что получение паспортов вызывает у них не улыбку, а слезы. И все же закрывать программу нельзя, ведь она остается единственной щелочкой, через которую людям, потерявшим родину, можно вернуться, — отмечает Графова.
Компетентно
Зульфия Эсакаева, замначальника отдела организации работы с соотечественниками главного управления по вопросам миграции МВД РФ:
— Государственная программа, утвержденная указом президента РФ в 2006 году, останется главной в политике страны по переселению соотечественников до 2025 года. Промежуточный итог ее реализации таков: к началу октября этого года в Россию переселилось почти 675 тысяч человек. Таким образом, программа состоялась. Субъекты РФ активно участвуют в ней, и люди заинтересованы в том, чтобы вернуться на родину. Конечно, наибольшей популярностью у соотечественников пользуется Центральный федеральный округ. Сюда приехало более 41 процента переселенцев. На втором месте среди федеральных округов Сибирский, на третьем — Приволжский, а на четвертом — Уральский. Здесь наиболее популярны Челябинская и Свердловская области.