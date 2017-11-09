Ряд регионов УрФО отказался трудоустраивать переселенцев

Профессор Уральского государственного экономического университета Дмитрий Ядранский, доктор экономических и социологических наук, приехал в Свердловскую область с Украины по программе переселения соотечественников в январе 2015 года. Больше года он шаг за шагом проходил все процедуры, необходимые для получения гражданства, и на собственном примере убедился, что программа, пусть со скрипом и проволочками, но работает. Своим опытом, и позитивным и негативным, он поделился с участниками прошедшего в Екатеринбурге форума соотечественников.

— Это самый быстрый способ получения гражданства. Механизм оформления документов сравнительно прост. Кроме того, участник госпрограммы формально получает трудовые права и может воспользоваться услугами центров занятости. Правда, в действительности мне пришлось самостоятельно искать себе подходящую работу, поскольку то, что предлагали, совершенно не соответствовало моей квалификации, — рассказывает Ядранский.

В службе занятости ему предложили устроиться… учеником машиниста конвейера. Так что переселенец (по иронии судьбы специалист в области нормирования труда и организации рабочих мест) сделал вывод о том, что самая серьезная брешь в госпрограмме — это полный разрыв между потребностями региона в рабочей силе и квалификацией приезжающих.

Но справедливости ради надо сказать, что этот пример отнюдь не правило. К примеру, Валентин Филиппов, уехав с Украины на Урал, сразу смог устроиться по специальности — заместителем главного металлурга Кушвинского завода прокатных валков.

— Я в восторге от программы, — говорит он. — После майдана решил переехать в Россию, договорился о том, что меня возьмут на работу на завод. По приезде сразу начал оформлять разрешение на временное пребывание (РВП), сотрудники местного центра занятости мне во всем помогали. Может быть, дело в том, что Кушва — маленький городок, где люди внимательнее относятся друг к другу, чем в мегаполисах. Но я все равно считаю, что человек должен в первую очередь сам заботиться о себе, а не полагаться на государство.

Когда в 2012 году программа в Свердловской области только стартовала, она предусматривала, что каждому соотечественнику, возвращающемуся на родину, специалисты службы занятости подыщут место работы и жилье на территории вселения. Но в таком виде проект просуществовал недолго. Сегодня люди сами ищут работу, а сотрудники центров занятости лишь консультируют их и предоставляют список открытых вакансий в регионе. Найти хорошее место удается далеко не всем.

— Очень многие из тех, кто к нам обращается, жалуются на то, что реальная помощь в трудоустройстве им не оказывается совершенно. Люди приходят в службу занятости, им дают адреса сайтов по поиску работы — и все, — рассказала юрист правозащитной сети «Миграция и право» Ирина Некрасова. — Все-таки приезжающие из других стран нуждаются в том, чтобы им помогли устроиться, пусть на должность с невысокой, но стабильной зарплатой.

Переселенцы часто сталкиваются с негативом со стороны коренных жителей: мол, понаехали тут

Тем не менее большинство федеральных и региональных чиновников, занятых проблемами переселения соотечественников, считают требование о гарантированном трудоустройстве излишним. По словам директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова, сегодня главной движущей силой программы стала мотивация самих переселенцев. «Мы должны только направить ее в нужное русло», — продолжает мысль он. А замначальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Вера Трофимова говорит, что отказывать человеку в праве на переселение только из-за того, что у него нет гарантийного письма о приеме на работу, нецелесообразно и жестоко.

И все же в УрФО еще есть регионы, в программах которых требование гарантированного трудоустройства осталось неизменным. Пример тому — Ямало-Ненецкий автономный округ. Не самая популярная у переселенцев территория: в 2017 году такой статус здесь получили только 240 человек. Однако и в этой небольшой цифре есть доля лукавства: среди «переселенцев» большинство тех, кто уже давно жил и работал на Ямале, но не имел гражданства. Им взять у работодателя справку о гарантированном трудоустройстве не составляло никакого труда. Зато, поучаствовав в программе, они получили не только право стать гражданами России, но и единовременное пособие 30 тысяч рублей, и компенсацию аренды жилья до 15 тысяч рублей в месяц в течение полугода из регионального бюджета, а также матпомощь в размере 20 тысяч рублей и компенсацию консульских сборов — из федерального.

В Югру только за последние два года прибыло около трех тысяч человек, из них каждый третий имеет высшее образование. Одно из обязательных условий — чтобы в регионе имелась вакансия для участника программы. Причем в банке данных она должна держаться не меньше месяца, чтобы не были ущемлены интересы местных жителей. Переселенцам полностью компенсируется переезд, выделяются подъемные — по 20 тысяч на каждого участника и по 10 тысяч на других членов семьи. Кроме того, в течение полугода компенсируется аренда жилья (до 10 тысяч рублей в месяц).

В других субъектах РФ есть еще более любопытный опыт поддержки переселенцев. К примеру, в Хакасии региональный бюджет на конкурсной основе предоставляет гранты переселенцам-предпринимателям. С 2014 года их получили 20 человек. Сумма небольшая — всего 120 тысяч рублей, но и этих денег достаточно, чтобы начать свое дело — открыть парикмахерскую или школу футбола. К сожалению, в регионах УрФО ничего подобного пока нет. По словам Дмитрия Антонова, в Свердловской области инициатива поддерживать деньгами переселенцев-предпринимателей существует, но пока не прошла этап согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Ко всему прочему переселенцам нелегко пустить корни в России не только из-за материальных трудностей. Им очень тяжело морально: часто они сталкиваются с негативом со стороны коренных жителей, мол, понаехали тут. И это характерно не только для крупных городов, но и для глубинки. Многие не видят разницы между переселенцами и мигрантами, считая и тех, и других «людьми второго сорта». Лидия Графова, председатель исполкома Форума переселенческих организаций, считает, что причина в отсутствии в России репатриационного духа.

— Репатриационный дух должен быть у всего законодательства, касающегося переселенцев. А сегодня оно репрессивное. Наши соотечественники, добиваясь гражданства, проходят такие круги ада, что получение паспортов вызывает у них не улыбку, а слезы. И все же закрывать программу нельзя, ведь она остается единственной щелочкой, через которую людям, потерявшим родину, можно вернуться, — отмечает Графова.

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Зульфия Эсакаева, замначальника отдела организации работы с соотечественниками главного управления по вопросам миграции МВД РФ: