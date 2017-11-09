Батареи в омских домах станут горячее
Данные меры связаны с резким похолоданием.
Данные меры связаны с резким похолоданием.
Батареи в омских домах станут горячее. Об этом сообщает
Ресурсоснабжающие организации
«Уже в ближайшие дни ночные температуры могут опуститься ниже отметки — 10 С. Это похолодание станет первой серьезной проверкой теплоснабжающих и теплосетевых организаций в нынешний отопительный период. Главное — обеспечить высокое качество энергоснабжения, особенно в школах, детских садах, больницах и, разумеется, в жилых домах», — отмечает исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.