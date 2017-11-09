На авиамаршруте Ростов-на-Дону — Баку сменится перевозчик
Росавиация отозвала допуск авиакомпании «Победа» на выполнение регулярных рейсов из
Росавиация отозвала допуск авиакомпании «Победа» на выполнение регулярных рейсов из
Из опубликованных документов следует, что допуск на выполнение рейсов по маршруту
Напомним, «Победа» летала по этому маршруту с октября 2016 по июль 2017 годов. Рейсы выполнялись на авиалайнерах Boeing 737−800 четыре раза в неделю.
«Мы не планируем возобновлять рейсы в Баку, потому что, к сожалению, тарифы аэропорта столицы Азербайджана оказались для нас заградительными. Чтобы продолжать выполнять рейсы, нам пришлось бы увеличить стоимость билетов», — рассказала «Городскому репортеру»
Новой авиакомпанией, которая может начать регулярные полеты из
Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный Ветер») обслуживает из