На авиамаршруте Ростов-на-Дону — Баку сменится перевозчик

Из опубликованных документов следует, что допуск на выполнение рейсов по маршруту Ростов-на-Дону — Баку для авиакомпании «Победа» был отозван по инициативе компании.

Напомним, «Победа» летала по этому маршруту с октября 2016 по июль 2017 годов. Рейсы выполнялись на авиалайнерах Boeing 737−800 четыре раза в неделю.

«Мы не планируем возобновлять рейсы в Баку, потому что, к сожалению, тарифы аэропорта столицы Азербайджана оказались для нас заградительными. Чтобы продолжать выполнять рейсы, нам пришлось бы увеличить стоимость билетов», — рассказала «Городскому репортеру» пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

Новой авиакомпанией, которая может начать регулярные полеты из Ростова-на-Дону в Баку, стала авиакомпания Nordwind Airlines («Северный Ветер»). В документах Росавиации содержится информация о выдаче этому перевозчику допуска на выполнение рейсов семь раз в неделю. Между тем, в зимнем расписании Nordwind Airlines рейса в Баку из Ростова не значится.