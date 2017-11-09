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12:46 (мск), источник: Городской репортер

На авиамаршруте Ростов-на-Дону — Баку сменится перевозчик

Росавиация отозвала допуск авиакомпании «Победа» на выполнение регулярных рейсов из Ростова-на-Дону в Баку и выдала допуск на этот же маршрут для авиакомпании Nordwind Airlines («Северный Ветер»). Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Из опубликованных документов следует, что допуск на выполнение рейсов по маршруту Ростов-на-Дону — Баку для авиакомпании «Победа» был отозван по инициативе компании.

Напомним, «Победа» летала по этому маршруту с октября 2016 по июль 2017 годов. Рейсы выполнялись на авиалайнерах Boeing 737−800 четыре раза в неделю.

«Мы не планируем возобновлять рейсы в Баку, потому что, к сожалению, тарифы аэропорта столицы Азербайджана оказались для нас заградительными. Чтобы продолжать выполнять рейсы, нам пришлось бы увеличить стоимость билетов», — рассказала «Городскому репортеру» пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

Новой авиакомпанией, которая может начать регулярные полеты из Ростова-на-Дону в Баку, стала авиакомпания Nordwind Airlines («Северный Ветер»). В документах Росавиации содержится информация о выдаче этому перевозчику допуска на выполнение рейсов семь раз в неделю. Между тем, в зимнем расписании Nordwind Airlines рейса в Баку из Ростова не значится.

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный Ветер») обслуживает из Ростова-на-Дону 22 чартерных и регулярных маршрута. В парке авиакомпании находится 21 авиалайнер моделей Boeing 777−200ER, Boeing 777−300ER, Airbus A330−200, Boeing 737−800NG и Airbus A321−200. Как сообщается на сайте перевозчика, Nordwind Airlines перевозит еженедельно 100 тыс. пассажиров в 59 городов 12 стран мира.

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