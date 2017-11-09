В Воронеже экс-глава Фонда капремонта Сергей Крючков стал топ-менеджером ДСК
Вчера, 8 ноября, стало известно о назначении Сергея Крючкова, бывшего сотрудника мэрии и
Вчера, 8 ноября, стало известно о назначении Сергея Крючкова, бывшего сотрудника мэрии и
Руководство «Домостроительного комбината» пригласило Сергея Крючкова на пост заместителя генерального директора. В компании он будет курировать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В
Бывший чиновник приступил к исполнению обязанностей 20 октября. Напомним, что незадолго до этого, а именно 6 октября, он был уволен с должности руководителя регионального отделения Фонда капитального ремонта по собственному желанию. Причиной ухода стало приглашение на новое место работы. В подведомственной областному правительству организации Крючков проработал почти два года. До этого в течение трех лет он был первым заместителем главы администрации Воронежа по городскому хозяйству.