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11:19 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже экс-глава Фонда капремонта Сергей Крючков стал топ-менеджером ДСК

Вчера, 8 ноября, стало известно о назначении Сергея Крючкова, бывшего сотрудника мэрии и экс-начальника подконтрольной облправительству организации, на должность топ-менеджера в ДСК.

Источник: Reuters

Руководство «Домостроительного комбината» пригласило Сергея Крючкова на пост заместителя генерального директора. В компании он будет курировать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В пресс-службе строительной фирмы журналистам 36on.ru рассказали, что он был взят «на усиление», такое решение было принято в связи с тем, что Сергей Крючков «опытный управленец, знаком с коммунальным хозяйством и работой в городе». «Такие люди нам нужны», — добавил сотрудник пресс-службы.

Бывший чиновник приступил к исполнению обязанностей 20 октября. Напомним, что незадолго до этого, а именно 6 октября, он был уволен с должности руководителя регионального отделения Фонда капитального ремонта по собственному желанию. Причиной ухода стало приглашение на новое место работы. В подведомственной областному правительству организации Крючков проработал почти два года. До этого в течение трех лет он был первым заместителем главы администрации Воронежа по городскому хозяйству.

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