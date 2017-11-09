В 2018 году сельское хозяйство края получит 6,2 млрд рублей

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В следующем году на развитие сельского хозяйства Красноярского края направят 6,2 млрд рублей. Накануне комитет по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания края обсудил проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Первый заместитель министра финансов Ирина Пастухова сообщила народным избранникам об основных направлениях бюджетной политики на следующий год. «Это снижение дефицита бюджета, повышение эффективности расходов, реализация указов президента РФ, завершение подготовки к Универсиаде, взаимодействие с федеральными властями в части получения дополнительных средств, повышение прозрачности бюджетов всех уровней», — рассказала она.

Доходы краевой казны в 2018 год с учетом субсидий из федерального центра составят 217,5 млрд рублей, расходы — 231 млрд, дефицит — 13,3 млрд.

Депутат Николай Креминский обратил внимание на то, что в последние годы сумма прямой господдержки агропредприятий не увеличивается, при этом расходы на производство сельхозпродукции растут, и это без учета инфляции. На заседании поднималась и тема последствий режима чрезвычайной ситуации, который был введен в сентябре из-за выпавшего снега и заморозков, когда уборочная кампания была практически полностью парализована.

«Банкиры в трудную годину повернулись спиной к крестьянам. В этом сезоне хозяйства недополучили огромные средства, что в ближайшее время отразится на всей деревенской экономике региона. А здесь еще падение цен на 40% на зерно, и это в условиях снижения спроса», — отметил депутат Александр Бойченко.

И.о. заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Леонид Шорохов признал: «В нынешних условиях очень тяжело будет подготовить качественный семенной материал. На сегодня не хватает порядка 40 тыс. тонн семян. Но к весне мы будем готовы. Что касается компенсаций из-за непогоды, то краевые власти сделали все возможное. В Минсельхозе России 9 ноября должна быть завершена экспертиза документов Красноярского края на получение компенсаций. Пока замечаний нет. Надеюсь, что в пятницу по этому вопросу появится более полная информация».

На заседании комитета заместитель министра сельского хозяйства Лариса Белецкая доложила о государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Она отметила, что программа направлена на реализацию государственной политики в сфере агропромышленного комплекса. Объем финансирования в 2018 году составит 6,2 млрд рублей, в том числе средства краевого бюджета — 5,6 млрд, федерального — 611 млн. Прямая господдержка составит 4,1 млрд рублей. В программу включено девять подпрограмм.

На развитие отраслей АПК (растениеводства, животноводства и на поддержку малых форм хозяйствования) предусматривается 38% от общего объема этих бюджетных ассигнований. 21% средств пойдет на технологическую модернизацию и стимулирование инвестиционной деятельности. 14% — на кадровое обеспечение и устойчивое развитие сельских территорий. Остальные средства направят на мелиорацию, поддержку садоводства и прочие мероприятия.