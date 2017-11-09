При Правительстве НСО создадут Совет госконтроля коммунальной сферы

Сегодня прошло публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) по Новосибирской области.

Как оказалось, на практике сложно соблюсти баланс: с одной стороны ГЖИ нужно проводить проверки по заявлениям граждан и наказывать управляющие компании (УК), которые не реагируют на многократные обращения жильцов, с другой — высокие штрафы разоряют бизнес.

«Правительство РФ настаивает на том, чтобы госнадзор трансформировался в консультационный орган, который работает в большей степени на профилактику нарушений в коммунальной сфере, — объявил на слушаниях начальник ГЖИ по НСО Евгений Пономарёв. — Поэтому при региональном Правительстве создается Совет по ЖКХ, в который войдут контролирующие органы, представители СИБЭКО, УК».

Задача Совета — консультировать об изменениях законодательства, вырабатывать консенсус по тарифам, улучшить облуживание жильцов и т. д.

К слову, в нашем регионе, как заявил Пономарёв, ГЖИ уже с прошлого года резко сократила число проверок. «Сначала УК выписывают предупреждения, — рассказал он, — 67 процентов компаний реагируют, оперативно устраняя нарушения. А вот к остальным приходится выезжать с проверкой».