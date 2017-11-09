При Правительстве НСО создадут Совет госконтроля коммунальной сферы
Как оказалось, в сфере ЖКХ трудно соблюсти баланс интересов.
Как оказалось, в сфере ЖКХ трудно соблюсти баланс интересов.
Сегодня прошло публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) по Новосибирской области.
Как оказалось, на практике сложно соблюсти баланс: с одной стороны ГЖИ нужно проводить проверки по заявлениям граждан и наказывать управляющие компании (УК), которые не реагируют на многократные обращения жильцов, с другой — высокие штрафы разоряют бизнес.
«Правительство РФ настаивает на том, чтобы госнадзор трансформировался в консультационный орган, который работает в большей степени на профилактику нарушений в коммунальной сфере, — объявил на слушаниях начальник ГЖИ по НСО Евгений Пономарёв. — Поэтому при региональном Правительстве создается Совет по ЖКХ, в который войдут контролирующие органы, представители СИБЭКО, УК».
Задача Совета — консультировать об изменениях законодательства, вырабатывать консенсус по тарифам, улучшить облуживание жильцов
К слову, в нашем регионе, как заявил Пономарёв, ГЖИ уже с прошлого года резко сократила число проверок. «Сначала УК выписывают предупреждения, — рассказал он, — 67 процентов компаний реагируют, оперативно устраняя нарушения. А вот к остальным приходится выезжать с проверкой».
А уж инспекторы на месте обязательно находят дополнительные «грехи» коммунальщиков, которые обязаны обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан в многоквартирных домах. Таким образом, сумма штрафов УК сократилась с прошлого года в НСО в общей сложности с 51,6 миллионов рублей до 14,5 миллионов рублей. Основные претензии, на что обижаются жильцы: коммунальщики не реагируют на их жалобы. Как выяснилось, сотрудники УК не редко просто не регистрируют устные обращения жильцов, когда те приходят к ним в офис. Стараются устранить только жалобы в письменной форме, например, если они написаны на сайте УК. Поэтому сейчас ГЖИ ставит первоочередную задачу: наладить контакт жильцов и УК.