Экономика Волгоградской области будет демонстрировать положительную динамику

Источник: РИАЦ

По расчетам комитета экономической политики и развития Волгоградской области, следующие три года экономика региона будет демонстрировать положительную динамику. Вместе с увеличением валового регионального продукта, прогнозируется рост сельскохозяйственного производства. В 2018 году его объемы должны увеличиться более чем на 4% и превысить 157 млрд рублей.

Важным фактором экономического роста является реализация крупных инвестиционных проектов. Напомним, развитие АПК — приоритетное направление обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. В настоящее время доля сельского хозяйства в ВРП составляет более 13%. В 2017 году волгоградские аграрии собрали рекордный за последние три десятка лет урожай — около 5,6 млн тонн зерна. Проводимая в регионе бюджетная политика, имея ярко выраженную социальную направленность, вместе с тем способствует подъему промышленного и аграрного производства.

Параметры бюджета на последующие три года говорят о том, что государственная поддержка сельского хозяйства региона в 2018 году в целом сохраняется на уровне этого года. Будет продолжена и реализация основных экологических программ. К таким выводам на своём заседании пришел комитет облдумы по аграрным вопросам.

На стадии подготовки концепция будущего бюджета обсуждалась на регулярной встрече губернатора Андрея Бочарова с Советом Волгоградской областной Думы. В проекте закона региональный бюджет на следующие три года планируется бездефицитным. Как пояснил заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области Дмитрий Завьялов, это — обязательное условие получения необходимых для социально-экономического развития региона бюджетных кредитов и дополнительного финансирования из федеральной казны. Наведение порядка в денежно-кредитной сфере, выполнение своих обязательств позволяет Волгоградской области получать существенную финансовую поддержку Правительства РФ.

Как уже сообщал РИАЦ, законопроект устанавливает расходы и доходы областного бюджета в 2018 году в размере 78,5 млрд рублей, в 2019 году — 77,4 млрд рублей и в 2020 году — 79,7 млрд рублей. По статье сельское хозяйство и рыболовство в 2018 году заложено более 3,1 млрд рублей, на охрану окружающей среды, водное и лесное хозяйство — свыше 1,2 млрд рублей.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в следующем году сохраняются все основные виды государственной поддержки агропромышленного комплекса. 610 млн рублей предусмотрено на развитие мелиорации, 278 млн рублей — на поддержку малых форм хозяйствования: начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

В рамках госпрограммы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году почти в два раза — до 306 млн рублей увеличивается финансирование строительства и реконструкции сельских дорог. Реализация масштабных инфраструктурных проектов также является приоритетом стратегии развития региона.

В 2018—2020 годах планируется продолжить осуществление мероприятий по защите окружающей среды, населения и объектов экономики от аварий на гидротехнических сооружениях и негативного воздействия вод. Намечено достижение стопроцентной обеспеченности региона объектами захоронения отходов в полном соответствии с природоохранным законодательством. Кроме того, заложены средства на повышение эффективности государственного экологического и охотничьего надзора.