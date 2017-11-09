Нам нужен второй курорт — аким Алматы

Источник: Zakon.kz

Об этом заявил аким города Алматы Бауыржан Байбек в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

По его словам, благодаря принимаемым городскими властями мерам, только за первое полугодие число туристов выросло на 22%, на 37% — число посетителей страницы об Алматы на сайте TripAdvisor.

«Как вы знаете, буквально неделю назад Алматы был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Для нашего города — это признание статуса города, как международного культурного и творческого центра. Так, ярким примером развития эстрадной культуры Казахстана является международный проект “I’m a singer Kazakhstan”, проводимый в рамках программы “Рухани Жаңғыру”. Проект транслируется в 5-ти странах с аудиторией 250 млн. человек. Мы развиваем событийный туризм, организовывая спортивные мероприятия. Ежегодно проводятся международные фестивали классической, джазовой и этнической музыки. Узнаваемыми стали Spirit of Tengri, Фестиваль оркестров, КокТобе Opera, International Mountain Sports Festival. Второй год проводится международный фестиваль “Ұлы дала рухы”», — сказал аким Алматы Б. Байбек.

Он также сообщил, что в канун празднования дня города течений месяца в городе проводится более 70-ти разноплановых мероприятий.

Развивается экологический туризм. Активный отдых в горах стал популярным, количество пеших, хайкинг- и трекинг-туристов значительно выросло.

В этом году благоустроено 6 туристских троп (Көкжайлау, Кім-Асар, Горельник, Тұйықсу, Бутаковка, Народная тропа — установлены информационные щиты, указатели, мостики через горные реки, скамейки, беседки).

«Одним из волнующих общественность Алматы вопросов является строительство курорта “Көкжайлау”. Как вы знаете, в 2015 году нами этот проект был приостановлен, для переоценки влияния проекта на экологию с учетом общественного мнения. За это время проведена масштабная работа — приглашены ведущие международные эксперты в области экологии, туризма, геодезии и общественные деятели. С учетом мнения экспертов и замечаний общественности внесены существенные корректировки в проект. В первую очередь, это обеспечение экологической безопасности. Так, за счет сокращения площади застройки в 9 раз, протяженности лыжных трасс в 2 раза, пропускной способности курорта почти 3 раза (до 3,9 тысяч чел. в сутки) — кардинально уменьшится площадь вырубки деревьев и кустарников. Минимизируется негативное воздействие на флору и фауну ущелья», — заявил Б. Байбек.

Аким также отметил, что «Көкжайлау» станет доступным для населения круглогодичным курортом, тем более Шымбулак уже достиг предела своей мощности. Так, пиковые посещения доходят до 15 тысяч человек в сутки.

В мире горнолыжный туризм рассматривается, как один из самых экологичных видов туризма. По оценкам экспертов, горный туризм генерирует в 5 раз больше пляжного.