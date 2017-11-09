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11:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Приангарье за стройкой станций ПАО «Транснефть» проследят экологи

Уже построены три новые нефтеперекачивающие станции, предусмотренные проектом. Старт строительству еще трех станций будет дан уже в этом году. На будущих стройплощадках начали свою работу экологи. Они будут следить, чтобы воздействие на окружающую природу в ходе строительно-монтажных работ было минимальным.

Три из шести запланированных нефтеперекачивающих станций (НПС) готовы к вводу в эксплуатацию. До конца 2017 года строительная техника появится на площадках еще трех будущих станций. Пройдет два года, и по ВСТО начнется транспортировка 80 миллионов тонн нефти в год.

Пока же на месте будущих станций — очищенные от деревьев и кустарника большие площадки. Летом сюда прибыли экологи для проведения многочисленных отборов проб почвы и воды и многократных замеров атмосферного воздуха.

— Мы должны оценить фоновое естественное состояние окружающей среды до того, как здесь начнутся строительно-монтажные работы. По результатам этих наблюдений сможем оперативно скорректировать свои действия, чтобы снизить влияние на природу, — комментирует начальник отдела экологической безопасности ООО «ЦУП ВСТО» Антон Дементиевский.

Российским экологическим законодательством и внутренними регламентами ПАО «Транснефть» предусмотрено проведение на стройплощадках мониторинга поверхностных и подземных вод, визуального контроля геологической среды, растительного и животного мира, оценка состояния атмосферного воздуха и почв. К этим работам допускаются организации, имеющие лицензию Росгидромета и привлекающие только аккредитованные лаборатории. На основании полученных данных ООО «ЦУП ВСТО» формирует отчеты в государственные природоохранные органы.

На месте будущей НПС №7 через специально пробуренные скважины взяты пробы грунтовых вод, сделаны контрольные замеры атмосферного воздуха, с наступлением осени началось наблюдение за животными и растениями.

— Для мониторинга животного мира используются приборы фотофиксации, которые устанавливаются в контрольных точках, — поясняет главный инженер компании по экомониторингу Виктор Абрамцев. — Сведения о представителях фауны в течение всего периода строительства передаются через интернет-канал на серверы компании.

Экологический мониторинг ведется не только на площадочных объектах. Протяженность линий внешнего электроснабжения НПС №?7 превышает 100 километров. На этом расстоянии ЛЭП пересекает несколько десятков таежных речек и ручьев. Все эти переходы должны быть оценены с точки зрения возможного ущерба природе, поэтому к каждому из них выдвигаются полевые группы.

— Мы отбираем две пробы воды в 500 метрах выше и ниже строящегося перехода. Верхняя проба — фоновая, вредных веществ не содержит. Нижняя — контрольная, по ней можем определить, какое влияние оказывает стройка на состояние водоема, — рассказывает начальник Усть-Кутского центра лабораторного анализа по Восточно-Сибирскому региону Людмила Шкареденок. — Взятая проба должна быть в этот же день доставлена в лабораторию. Если это невозможно из-за удаленности точки проведения наблюдений, проба консервируется. Это обеспечивает объективную оценку воздействия на природу.

— Нужно понимать, что строительные работы неизбежно влияют на окружающую природу. Но мы неизменно стремимся к минимизации этого влияния, при этом делаем гораздо больше, чем требует российское природоохранное законодательство, — подчеркивает начальник отдела экологической безопасности ООО «ЦУП ВСТО» Антон Дементиевский.

Экологический мониторинг ведется не только на подготовительных этапах, во время стро-ительства, но и после ввода объекта в эксплуатацию, что позволяет говорить о высокой экологической ответственности компании ПАО «Транснефть».

Справка

Проект «Расширение ТС ВСТО до 80 миллионов тонн нефти в год» предусматривает строительство шести новых и реконструкцию 15 действующих НПС, увеличение объема резервуарного парка на 50 тысяч кубометров, а также строительство объектов внешнего электроснабжения: шести подстанций ПС 220/10 кВ и высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью свыше 950 километров. В рамках первого этапа были построены НПС №?3, 6, 9. На втором этапе запланировано строительство НПС №?2, 5, 7. После завершения проекта на участке ГНПС «Тайшет» — НПС «Сковородино» будет действовать 21 станция.

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