Приморских бизнесменов зовут на важную встречу

Источник: ДЕЙТА

«В фокусе внимания — практические вопросы развития предпринимательства в Приморье, стратегические инструменты регионального развития, перспективы развития экспортного потенциала края», — отметили специалисты.

Откроет конференцию пленарное заседание «Приморье — территория для бизнеса. Растем и расширяем горизонты». Задать вопросы напрямую прокурору Приморского края участники мероприятия смогут в ходе секции «Бизнес Час: открытый разговор с прокурором».

Программой предусмотрены также круглые столы «Отдельные аспекты взаимодействия с финансовым рынком: советы мегарегулятора», «Выход на новый уровень: эффективное масштабирование бизнеса», «Бизнес в Приморье: финансовые возможности развития», «Бизнес-образование как конкурентное преимущество предпринимателя», «СПВ, ТОРы, ДВ-гектар. Стратегические инструменты регионального развития», дискуссионная площадка «Социальное предпринимательство и бизнес в социальной сфере».

Целую серию круглых столов по вопросам развития туристического и экспортного потенциалов Приморья организует краевой Центр развития экспорта.

В рамках конференции также пройдет награждение победителей регионального кубка российского этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

В департаменте добавили, что на протяжении конференции будут работать выставочные стенды институтов развития, общественных объединений предпринимателей, банков, Центра занятости Приморского края.

Регистрация участников на конференцию доступна по ссылке.

Дополнительную информацию по мероприятию можно получить по телефонам: 8 (423) 220−86−41 , 222−47−31.