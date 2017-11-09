К 2020 году пермских кондукторов заменят валидаторами

Источник: РИА "Новости"

В рамках проекта новой пересадочной маршрутной сети планируют ввести оплату проезда, как за наличные, так и безналичным способом. Оплата по безналичному расчёту должна стать дешевле на 2−3 рубля, чем за наличные.

Это должно повысить привлекательность общественного транспорта и позволить отказаться от контроля за работой кондукторов, а также уменьшит потери выручки из-за недобросовестности сотрудников.

«Использование банковских карт при безналичной оплате позволит сократить расходы на выпуск электронных проездных билетов, которые будут только как дополнение к банковским картам», — рассказал начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин.

Предполагается осуществить три этапа перехода к новому формату работы отрасли. Подготовительный этап будет проведён в 2018 году и приведёт к формированию нормативной правовой базы. А также будет проведено тестирование системы безналичной оплаты на маршрутах городского транспорта.

В переходный этап 2019 года пройдёт тестирование системы сбора выручки без участия кондукторов. Основной этап приходится на 2020 год, в который должен произойти постепенный отказ от кондукторов по мере доведения безналичной оплаты проезда до 70−80%.