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11:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

К 2020 году пермских кондукторов заменят валидаторами

Стоимость проезда по безналичному расчёту будет дешевле на 2−3 рубля, чем за наличные.

Источник: РИА "Новости"

В рамках проекта новой пересадочной маршрутной сети планируют ввести оплату проезда, как за наличные, так и безналичным способом. Оплата по безналичному расчёту должна стать дешевле на 2−3 рубля, чем за наличные.

Это должно повысить привлекательность общественного транспорта и позволить отказаться от контроля за работой кондукторов, а также уменьшит потери выручки из-за недобросовестности сотрудников.

«Использование банковских карт при безналичной оплате позволит сократить расходы на выпуск электронных проездных билетов, которые будут только как дополнение к банковским картам», — рассказал начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин.

Предполагается осуществить три этапа перехода к новому формату работы отрасли. Подготовительный этап будет проведён в 2018 году и приведёт к формированию нормативной правовой базы. А также будет проведено тестирование системы безналичной оплаты на маршрутах городского транспорта.

В переходный этап 2019 года пройдёт тестирование системы сбора выручки без участия кондукторов. Основной этап приходится на 2020 год, в который должен произойти постепенный отказ от кондукторов по мере доведения безналичной оплаты проезда до 70−80%.

Кондукторы будут заменены на контролёров. На маршрутной сети их будет около 100 человек. В общественном транспорте около каждой двери установят стационарные валидаторы, а у водителя будет находиться отдельный валидатор для приёма наличных денежных средств. В результате этих изменений ожидается повышение пассажиропотока общественного транспорта.

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