Смольный закупит 958 квартир для нуждающихся

Источник: Аргументы и факты

Комитет имущественных отношений Петербурга закупит у строительной компании «Дальпитерстрой» социальные квартиры, предназначенные для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В общей сложности будет приобретено 958 квартир на общую сумму 3 974 364,629 тысяч рублей. Общая площадь приобретаемого жилья составит 60 019,40 квадратных метров.

Всего у застройщиков закупят 418 однокомнатных, 203 двухкомнатных, 247 трехкомнатных, 60 четырехкомнатных и 30 пятикомнатных квартир.

Приобретаемые квартиры расположены в многоквартирных домах, которые будут введены в эксплуатацию в конце следующего года. Передача квартир в собственность города состоится в апреле 2019 года.