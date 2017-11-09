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11:03 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный закупит 958 квартир для нуждающихся

На покупку потратят 4 миллиарда рублей.

Источник: Аргументы и факты

Комитет имущественных отношений Петербурга закупит у строительной компании «Дальпитерстрой» социальные квартиры, предназначенные для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В общей сложности будет приобретено 958 квартир на общую сумму 3 974 364,629 тысяч рублей. Общая площадь приобретаемого жилья составит 60 019,40 квадратных метров.

Всего у застройщиков закупят 418 однокомнатных, 203 двухкомнатных, 247 трехкомнатных, 60 четырехкомнатных и 30 пятикомнатных квартир.

Приобретаемые квартиры расположены в многоквартирных домах, которые будут введены в эксплуатацию в конце следующего года. Передача квартир в собственность города состоится в апреле 2019 года.

Приобретенные квартиры впоследствии будут использоваться для распределения в соответствии с планом, в том числе для расселения аварийного жилья и коммуналок, предоставления ветеранам, многодетным семьям и иным категориям граждан.

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