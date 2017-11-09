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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Минские таможенники изъяли 20 т изюма

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники изъяли партию изюма, следовавшую на территорию ЕАЭС в адрес несуществующего белорусского субъекта хозяйствования, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Источник: БЕЛТА

Товар следовал из Узбекистана и был размещен на внутреннем пункте таможенного оформления «Белкультторг». При проведении таможенного контроля было установлено, что коммерческие документы, а также документы, подтверждающие безопасность продукции, недействительны. В соответствии с законодательством, 20 т изюма стоимостью более $15 тыс. в эквиваленте было изъято.

По данному факту Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.5 ст. 14 КоАП Беларуси.

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