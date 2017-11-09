Минские таможенники изъяли 20 т изюма
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники изъяли партию изюма, следовавшую на территорию ЕАЭС в адрес несуществующего белорусского субъекта хозяйствования, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники изъяли партию изюма, следовавшую на территорию ЕАЭС в адрес несуществующего белорусского субъекта хозяйствования, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Товар следовал из Узбекистана и был размещен на внутреннем пункте таможенного оформления «Белкультторг». При проведении таможенного контроля было установлено, что коммерческие документы, а также документы, подтверждающие безопасность продукции, недействительны. В соответствии с законодательством, 20 т изюма стоимостью более $15 тыс. в эквиваленте было изъято.
По данному факту Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.5 ст. 14 КоАП Беларуси.