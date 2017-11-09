Минские таможенники изъяли 20 т изюма

Товар следовал из Узбекистана и был размещен на внутреннем пункте таможенного оформления «Белкультторг». При проведении таможенного контроля было установлено, что коммерческие документы, а также документы, подтверждающие безопасность продукции, недействительны. В соответствии с законодательством, 20 т изюма стоимостью более $15 тыс. в эквиваленте было изъято.