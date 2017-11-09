Как идет борьба с застройкой выше Аль-Фараби, рассказал аким Алматы

«Я понимаю, снос бульдозерами хорошо смотрится, все наблюдают. Но сносится только то, что незаконно построено. Мы же не можем законные постройки сносить. Это мы должны делать в судебном порядке. Поэтому все что сносится, оно решается по суду или если оно незаконно на этапе строительства. То есть, не получили документы и начинают незаконно строить. Это сносится. Мы все должны делать в рамках закона», — сказал Бауыржан Байбек.

«Бизнес в первое время очень негативно реагировал, потому что там много пустующих земель. Одно дело 6−12 этажей, другое дело 3 этажа — совершенно другая экономика, проект становится невыгодным. И мы год потратили, чтобы разъяснить бизнесу. Основной аргумент такой: да, сегодня вы потеряли деньги, но если мы так дальше продолжим строить, через десять лет вся недвижимость в Алматы в цене упадет, никто не хочет жить в загазованном городе! И это очень сильно повлияет на туризм. И бизнес нас понял. Я хочу с большим удовольствием отметить, что многие стали трехэтажные проекты делать и в них появилась экономика», — заметил аким Алматы.