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11:44 (мск), источник: Tengrinews

Как идет борьба с застройкой выше Аль-Фараби, рассказал аким Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек отчитался о проводимой борьбе с застройкой выше Аль-Фараби, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На пресс-конференции в СЦК он напомнил, что в настоящее время в этом районе разрешено строительство зданий, не выше трех этажей.

«Я понимаю, снос бульдозерами хорошо смотрится, все наблюдают. Но сносится только то, что незаконно построено. Мы же не можем законные постройки сносить. Это мы должны делать в судебном порядке. Поэтому все что сносится, оно решается по суду или если оно незаконно на этапе строительства. То есть, не получили документы и начинают незаконно строить. Это сносится. Мы все должны делать в рамках закона», — сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, высокоэтажное строительство выше Аль-Фараби закрывает горы и ухудшает продуваемость города.

«Бизнес в первое время очень негативно реагировал, потому что там много пустующих земель. Одно дело 6−12 этажей, другое дело 3 этажа — совершенно другая экономика, проект становится невыгодным. И мы год потратили, чтобы разъяснить бизнесу. Основной аргумент такой: да, сегодня вы потеряли деньги, но если мы так дальше продолжим строить, через десять лет вся недвижимость в Алматы в цене упадет, никто не хочет жить в загазованном городе! И это очень сильно повлияет на туризм. И бизнес нас понял. Я хочу с большим удовольствием отметить, что многие стали трехэтажные проекты делать и в них появилась экономика», — заметил аким Алматы.

Напомним, здания выше 12 метров запретили строить в Алматы южнее проспекта Аль-Фараби.

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