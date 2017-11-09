Коровы в Хабаровском крае вновь уйдут с молотка
На этот раз на аукционе собираются продать 139 буренок из Полетного.
На этот раз на аукционе собираются продать 139 буренок из Полетного.
Хабаровск, 9 ноября, AmurMedia.
Правительство Хабаровского края сообщает о проведении открытого аукциона по продаже находящихся в государственной собственности объектов движимого имущества. Это поголовье крупного рогатого скота в количестве 139 коров
По словам председателя Фонда имущества Хабаровского края Алексея Тюркина, «Это была поддержка сельхозпроизводителя со стороны края, они ей пользовались, сейчас принято решение продать стадо и пополнить бюджет региона».
Начальная цена лота — 5,335 млн рублей. Определена в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Сумма задатка — 1,067 млн рублей.
Шаг аукциона — 200 тысяч рублей. Остается неизменным на весь период его проведения.
Торги состоятся 30 ноября 2017 г. в 10.15 в Фонде имущества.
Ранее, в Фонде имущества Хабаровского края с молотка ушла 501 корова. Стадо являлось государственной собственностью региона. На аукцион заявились двое участников — АО «Хорское» и ООО «Лесные технологии». Победителем признано АО «Хорское».