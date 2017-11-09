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11:34 (мск), источник: "Российская газета"

Трудовой патент для мигрантов на Урале подорожает на 20 процентов

На Среднем Урале планируется значительное повышение стоимости трудовых патентов для иностранных граждан.

В 2018 году оно превысит 20 процентов, но возможна корректировка (соответствующий областной закон должен быть принят до 1 декабря). Повышение, объясняют специалисты, связано с ростом средней зарплаты по региону — платежи иностранных граждан должны быть соразмерны перечислениям свердловчан.

Отметим, что в прошлом году патенты для иностранных граждан пополнили консолидированный бюджет Свердловской области на 911,5 миллиона рублей (766 миллионов направлено в областной, 145,5 — в местные бюджеты). При этом за первые три квартала текущего года миграционный поток увеличился на 20 процентов по сравнению с 2016-м, до 91 тысячи человек. Эксперты полагают, что причина в привлекательности региона и стабилизации его экономики. Большинство иностранных работников трудится в строительной отрасли, сельском хозяйстве и на обрабатывающих производствах.

По данным контрольного департамента аппарата полпреда президента в УрФО, наиболее привлекательные для трудовых мигрантов субъекты округа — Югра и Средний Урал, наименьшим спросом пользуется Зауралье. Актуальная стоимость трудового патента в Югре — 4000 рублей, в Свердловской области — 3662, в Курганской — 3661, а вот на Ямале он стоит 8219 рублей — почти вдвое выше, чем в среднем по стране.

На 2018 год правительство Югры в два раза сократило квоты на привлечение иностранцев, разрешения на работу в основном получили квалифицированные специалисты. К примеру, в автономный округ приедут массажисты из Таиланда и Индонезии, инструктор центра олимпийской подготовки по волейболу из Аргентины. Кроме того, 156 граждан Северной Кореи, 60 турок и 42 серба будут трудиться в строительной отрасли. Нефтяники «выписали» 16 инженеров из США и трех из Канады.

Напомним, в 2012-м работодатели Югры запрашивали квоту почти на 30 тысяч человек, обеспечивая ресурсами бурно развивавшуюся строительную отрасль. С тех пор потребность в рабочей силе сократилась незначительно, просто иностранцы переместились в тень. По неофициальным данным, в отдельных муниципалитетах до 70 процентов рабочих на стройках — нелегалы.

— После введения патентной системы мы надеялись, что нелегальные мигранты выйдут из тени, но проблемы сохраняются, — констатирует и начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Свердловской области Ольга Петрова.

Кстати.

На днях в среднеуральском городе Артемовском обезвредили преступную группу, изготавливавшую фальшивые документы, дающие право временного проживания в России. А в Югре обезвредили группировку, наладившую канал нелегальной миграции из Китая. В Свердловской области только в рамках операции «Нелегал» за первое полугодие 2017-го выявлено 863 нарушителя, выдворено 64 человека, 15 депортировано.

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