Трудовой патент для мигрантов на Урале подорожает на 20 процентов
На Среднем Урале планируется значительное повышение стоимости трудовых патентов для иностранных граждан.
На Среднем Урале планируется значительное повышение стоимости трудовых патентов для иностранных граждан.
В 2018 году оно превысит 20 процентов, но возможна корректировка (соответствующий областной закон должен быть принят до 1 декабря). Повышение, объясняют специалисты, связано с ростом средней зарплаты по региону — платежи иностранных граждан должны быть соразмерны перечислениям свердловчан.
Отметим, что в прошлом году патенты для иностранных граждан пополнили консолидированный бюджет Свердловской области на 911,5 миллиона рублей (766 миллионов направлено в областной, 145,5 — в местные бюджеты). При этом за первые три квартала текущего года миграционный поток увеличился на 20 процентов по сравнению с 2016-м, до 91 тысячи человек. Эксперты полагают, что причина в привлекательности региона и стабилизации его экономики. Большинство иностранных работников трудится в строительной отрасли, сельском хозяйстве и на обрабатывающих производствах.
По данным контрольного департамента аппарата полпреда президента в УрФО, наиболее привлекательные для трудовых мигрантов субъекты округа — Югра и Средний Урал, наименьшим спросом пользуется Зауралье. Актуальная стоимость трудового патента в Югре — 4000 рублей, в Свердловской области — 3662, в Курганской — 3661, а вот на Ямале он стоит 8219 рублей — почти вдвое выше, чем в среднем по стране.
На 2018 год правительство Югры в два раза сократило квоты на привлечение иностранцев, разрешения на работу в основном получили квалифицированные специалисты. К примеру, в автономный округ приедут массажисты из Таиланда и Индонезии, инструктор центра олимпийской подготовки по волейболу из Аргентины. Кроме того, 156 граждан Северной Кореи, 60 турок и 42 серба будут трудиться в строительной отрасли. Нефтяники «выписали» 16 инженеров из США и трех из Канады.
Напомним, в 2012-м работодатели Югры запрашивали квоту почти на 30 тысяч человек, обеспечивая ресурсами бурно развивавшуюся строительную отрасль. С тех пор потребность в рабочей силе сократилась незначительно, просто иностранцы переместились в тень. По неофициальным данным, в отдельных муниципалитетах до 70 процентов рабочих на стройках — нелегалы.
— После введения патентной системы мы надеялись, что нелегальные мигранты выйдут из тени, но проблемы сохраняются, — констатирует и начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Свердловской области Ольга Петрова.
Кстати.
На днях в среднеуральском городе Артемовском обезвредили преступную группу, изготавливавшую фальшивые документы, дающие право временного проживания в России. А в Югре обезвредили группировку, наладившую канал нелегальной миграции из Китая. В Свердловской области только в рамках операции «Нелегал» за первое полугодие 2017-го выявлено 863 нарушителя, выдворено 64 человека, 15 депортировано.