Медведев премировал Геленджик и Новопавловское сельское поселение Кубани
ГЕЛЕНДЖИК, 9 ноября, ФедералПресс.
ГЕЛЕНДЖИК, 9 ноября, ФедералПресс.
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Кроме этого муниципалитетам вручили дипломы. Победителями стали также города и поселения из Башкирии, Татарстана, Ростовской области, Чечни, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Рязанской, Саратовской и Сахалинской областей.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно Медведев направил миллиард бюджетных денег на покупку уральских самолетов.