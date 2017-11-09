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12:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Медведев премировал Геленджик и Новопавловское сельское поселение Кубани

ГЕЛЕНДЖИК, 9 ноября, ФедералПресс. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил между регионами страны 40 миллионов рублей премии для 18 муниципальных образований. Они одержали победу в рамках всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В число муниципалитетов-победителей вошли Геленджик и Новопавловское сельское поселение Кубани. Они получили более 3 миллионов и 960 тысяч рублей соответственно. Поощрения выделены за наилучшие результаты деятельности в сферах экономической политики и управления муниципальными финансами, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, сообщает «Ъ».

Кроме этого муниципалитетам вручили дипломы. Победителями стали также города и поселения из Башкирии, Татарстана, Ростовской области, Чечни, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Рязанской, Саратовской и Сахалинской областей.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно Медведев направил миллиард бюджетных денег на покупку уральских самолетов.

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