Медведев премировал Геленджик и Новопавловское сельское поселение Кубани

В число муниципалитетов-победителей вошли Геленджик и Новопавловское сельское поселение Кубани. Они получили более 3 миллионов и 960 тысяч рублей соответственно. Поощрения выделены за наилучшие результаты деятельности в сферах экономической политики и управления муниципальными финансами, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, сообщает «Ъ».