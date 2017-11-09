Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят

«После отселения жителей там пройдет капитальный ремонт, а затем они будут приспособлены для культурной и просветительской деятельности», — говорится в нем.

Такое решение было принято городскими властями после рассмотрения этого вопроса представителями Москомархитектуры, департамента культурного наследия и общественного движения «Архнадзор».

В программу реновации на основании решения общих собраний собственников попало три из 18 домов ансамбля «Буденовский городок» на Большой Почтовой улице.