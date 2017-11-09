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13:15 (мск), источник: РИА Недвижимость

Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят

МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость. Дома из ансамбля знаменитого «Буденовского городка», попавшие в программу реновации жилья в Москве, будут сохранены, говорится в пресс-релизе столичного департамента градостроительной политики.

«После отселения жителей там пройдет капитальный ремонт, а затем они будут приспособлены для культурной и просветительской деятельности», — говорится в нем.

Такое решение было принято городскими властями после рассмотрения этого вопроса представителями Москомархитектуры, департамента культурного наследия и общественного движения «Архнадзор».

В программу реновации на основании решения общих собраний собственников попало три из 18 домов ансамбля «Буденовский городок» на Большой Почтовой улице.

Жилой квартал «Буденовский городок» был построен в 1927—1929 годах по проекту архитектора Михаила Мотылева. Комплекс, включающий несколько S-образных корпусов с дугообразным проездом между ними, предназначался для высшего командного состава Красной Армии.

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