Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость. Дома из ансамбля знаменитого «Буденовского городка», попавшие в программу реновации жилья в Москве, будут сохранены, говорится в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость. Дома из ансамбля знаменитого «Буденовского городка», попавшие в программу реновации жилья в Москве, будут сохранены, говорится в
«После отселения жителей там пройдет капитальный ремонт, а затем они будут приспособлены для культурной и просветительской деятельности», — говорится в нем.
Такое решение было принято городскими властями после рассмотрения этого вопроса представителями Москомархитектуры, департамента культурного наследия и общественного движения «Архнадзор».
В программу реновации на основании решения общих собраний собственников попало три из 18 домов ансамбля «Буденовский городок» на Большой Почтовой улице.
Жилой квартал «Буденовский городок» был построен в 1927—1929 годах по проекту архитектора Михаила Мотылева. Комплекс, включающий несколько