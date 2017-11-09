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11:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам помогут справиться с неподъемной коммуналкой

На снижение расходов за коммунальные платежи бюджет Приморья направил 2,8 миллиарда рублей, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе краевой администрации. В рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013−2020 годы» социальную поддержку получат льготники и обычные семьи с невысоким достатком.

Источник: ДЕЙТА

Как пояснили в краевом департаменте труда и социального развития Приморья, денежные выплаты на оплату ЖКУ получают почти 255 тысяч федеральных и краевых льготников. Среди них ветераны войны и труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

Также право на жилищно-коммунальную льготу имеют более 23 тысяч бюджетников, работающих в селах и поселках Приморского края.

Право на компенсацию при оплате ЖКУ также имеют семьи погибших военнослужащих. Таких в Приморье около 900. Компенсируют коммунальные расходы около 1,7 тысячи многодетных семей. Для них мера социальной поддержки действует до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет.

Одна из наиболее популярных мер в сфере ЖКУ — субсидии. Сегодня выплату получают свыше 33 тысяч семей, расходы на коммуналку у которых превышает 22 процента совокупного дохода.

С прошлого года в Приморском крае действует еще одна мера социальной поддержки в сфере ЖКХ. Пенсионеры старше 70 лет могут компенсировать взносы на капитальный ремонт. Причем гражданам старше 70 лет компенсируют 50 процентов взноса. Тем, кому за 80 лет, — 100 процентов.

Екатерина Лапкина.

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