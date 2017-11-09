За ремонтом Юбилейного моста в Омске следят специальные датчики
Ремонт идет по графику, что позволит сократить сроки его сдачи.
Ремонт идет по графику, что позволит сократить сроки его сдачи.
На сегодняшний день на Юбилейном мосту рабочие компании «Сибмост» занимаются демонтажем инженерных сетей: линий связи, электро- и теплоснабжения, расположенных в «теле» моста, а также проводят разбор его конструктивных элементов: перильного ограждения, опор наружного освещения, тротуаров
По словам директора департамента строительства Ильи Трушникова, на мосту установлены датчики, с помощью которых специалисты СибАДИ следят за состоянием объекта в режиме реального времени. Кроме того, с их помощью идет корректировка действий специалистов.
Илья Трушин, директор департамента строительства:
— Старое железобетонное пролетное строение будет заменено на металлическое. Оно легче, а значит, существенно снизится нагрузка на опорные элементы объекта. Изготовят пролет на Омском заводе металлоконструкций.
Работы идут четко по графику, а это позволяет в перспективе сократить сроки ремонта. Согласно документам, ремонт продлится 14 месяцев. Напомним, что из бюджета Омска на ремонт Юбилейного моста выделили 320 миллиона рублей.