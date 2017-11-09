За ремонтом Юбилейного моста в Омске следят специальные датчики

На сегодняшний день на Юбилейном мосту рабочие компании «Сибмост» занимаются демонтажем инженерных сетей: линий связи, электро- и теплоснабжения, расположенных в «теле» моста, а также проводят разбор его конструктивных элементов: перильного ограждения, опор наружного освещения, тротуаров и т. п.

По словам директора департамента строительства Ильи Трушникова, на мосту установлены датчики, с помощью которых специалисты СибАДИ следят за состоянием объекта в режиме реального времени. Кроме того, с их помощью идет корректировка действий специалистов.

Илья Трушин, директор департамента строительства:

— Старое железобетонное пролетное строение будет заменено на металлическое. Оно легче, а значит, существенно снизится нагрузка на опорные элементы объекта. Изготовят пролет на Омском заводе металлоконструкций.