Все госорганы перейдут на обеспечение горячей водой через солнечные панели

Источник: Kommersant.uz

Данные меры приняты постановлением президента для обеспечения рационального использования энергоресурсов в стране.

Документом АО «Национальная энергосберегающая компания», Министерство ЖКО, АО «Узбекэнерго» поручено в течение трех месяцев определить этапы установки в зданиях и сооружениях государственных органов и организаций солнечных водонагревательных установок и энергосберегающих ламп отечественного производства, в том числе на основе локализуемой продукции. Будет принята также Комплексная программа по расширению локализации производства и поэтапному внедрению в жилых и нежилых помещениях энергосберегающих ламп.

По предварительным расчетам, в результате внедрения и эксплуатации госорганами солнечных водонагревателей для горячего водоснабжения объемы потребления природного газа тепловыми станциями в апреле-октябре сократятся почти на 10 млн кубометров или на 2,5 млрд сумов.

Следует отметить, что сегодня не полностью раскрыт потенциал 35 производителей биогаза, 10 поставщиков солнечной электроэнергии и 5 предприятий, производящих электроэнергию от микрогидроэлектростанций.