Узбекистан не будет проверять платежи по счетам клиентов в Люксембурге

Источник: Sputnik

По данным минюста, 7 ноября зарегистрировано постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Центрального банка «О внесении изменения в положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций».

Таким образом, Люксембург исключили из списка государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).