Узбекистан не будет проверять платежи по счетам клиентов в Люксембурге
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Банки Узбекистана не будут отслеживать платежи, поступающие на счета клиентов, зарегистрированных в Люксембурге. Об этом передает
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Банки Узбекистана не будут отслеживать платежи, поступающие на счета клиентов, зарегистрированных в Люксембурге. Об этом передает
По данным минюста, 7 ноября зарегистрировано постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Центрального банка «О внесении изменения в положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций».
Таким образом, Люксембург исключили из списка государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).
В 2015 году Глобальный форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения признал Люксембург государством, «в значительной мере соответствующим требованиям» этой организации.