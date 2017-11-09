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13:10 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан не будет проверять платежи по счетам клиентов в Люксембурге

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Банки Узбекистана не будут отслеживать платежи, поступающие на счета клиентов, зарегистрированных в Люксембурге. Об этом передает пресс-служба Министерства юстиции республики.

Источник: Sputnik

По данным минюста, 7 ноября зарегистрировано постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Центрального банка «О внесении изменения в положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций».

Таким образом, Люксембург исключили из списка государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

В 2015 году Глобальный форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения признал Люксембург государством, «в значительной мере соответствующим требованиям» этой организации.

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