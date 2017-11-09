Городам и районам Иркутской области дополнительно дадут 2 млрд рублей

Накануне поправки обсуждались на бюджетном комитете ЗС. Дополнительные налоговые и неналоговые доходы составят 4,9 млрд, безвозмездные поступления — 0,2 млрд рублей. В целом доходы региона на нынешний год увеличатся до 131,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Расходную часть предлагается увеличить до 139,3 млрд рублей, что на 4,7 млрд больше, чем сейчас. Из них 2 млрд рублей планируется направить муниципалитетам, в том числе на выплату зарплаты бюджетникам.

На 0,7 млрд рублей увеличиваются ассигнования дорожного фонда Иркутской области, в основном за счёт дополнительных отчислений от акцизов на нефтепродукты. На приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса А для труднодоступных территорий в бюджете закладывается 150 млн рублей. На строительство, реконструкцию, приобретение объектов капитального строительства с учетом необходимости и возможности их завершения в этом году и ввода в эксплуатацию в I квартале 2018 года дополнительно предлагается направить 551 млн рублей. Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей увеличивается на 348 млн рублей.