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12:02 (мск), источник: Apiural.ru

Проведение «ЭКСПО-2025» позволит создать тысячи новых рабочих мест

Прежде всего в сферах общественного питания, гостиничного, туристического и транспортного обслуживания.

ЕКАТЕРИНБУРГ. За время подготовки к Всемирной выставке «ЭКСПО-2025» и в ходе ее проведения в Екатеринбурге будут созданы тысячи рабочих мест в таких областях, как общественное питание, гостиничное, туристическое и транспортное обслуживание и так далее. Такую информацию озвучили участники пресс-конференции «ЭКСПО-2025. Россия ставит на Екатеринбург», сообщает информационно-аналитический департамент администрации города.

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По мнению экспертов, инвестиции во все сферы малого и среднего бизнеса позволят значительно развить эти направления. Более того, на базе импульса, созданного «ЭКСПО», екатеринбургский бизнес в дальнейшем сможет выигрывать конкуренцию по высокотехнологичным товарам и услугам не только у российских, но и у зарубежных производителей. Таким образом, мероприятие будет иметь для Екатеринбурга как краткосрочные, так и долгосрочные экономические эффекты.

«ЭКСПО-2025» окажет колоссальное преобразовательное влияние на всю городскую и региональную инфраструктуру, объединяя общественность и ускоряя темпы разработки и осуществления самых разных проектов.

С момента подачи российской заявки и проведения презентации была проделана обширная работа по представлению Екатеринбурга как города — кандидата на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Среди них — презентация кандидатуры Екатеринбурга в Астане на площадке Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Положительные отзывы, полученные от национальных комиссаров и представителей дипмиссий, участвовавших во встрече, позволяют выразить надежду на узнаваемость российской заявки.

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