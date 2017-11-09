Проведение «ЭКСПО-2025» позволит создать тысячи новых рабочих мест
Прежде всего в сферах общественного питания, гостиничного, туристического и транспортного обслуживания.
Прежде всего в сферах общественного питания, гостиничного, туристического и транспортного обслуживания.
ЕКАТЕРИНБУРГ. За время подготовки к Всемирной выставке «ЭКСПО-2025» и в ходе ее проведения в Екатеринбурге будут созданы тысячи рабочих мест в таких областях, как общественное питание, гостиничное, туристическое и транспортное обслуживание и так далее. Такую информацию озвучили участники
По мнению экспертов, инвестиции во все сферы малого и среднего бизнеса позволят значительно развить эти направления. Более того, на базе импульса, созданного «ЭКСПО», екатеринбургский бизнес в дальнейшем сможет выигрывать конкуренцию по высокотехнологичным товарам и услугам не только у российских, но и у зарубежных производителей. Таким образом, мероприятие будет иметь для Екатеринбурга как краткосрочные, так и долгосрочные экономические эффекты.
«ЭКСПО-2025» окажет колоссальное преобразовательное влияние на всю городскую и региональную инфраструктуру, объединяя общественность и ускоряя темпы разработки и осуществления самых разных проектов.
С момента подачи российской заявки и проведения презентации была проделана обширная работа по представлению Екатеринбурга как города — кандидата на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Среди них — презентация кандидатуры Екатеринбурга в Астане на площадке Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Положительные отзывы, полученные от национальных комиссаров и представителей дипмиссий, участвовавших во встрече, позволяют выразить надежду на узнаваемость российской заявки.