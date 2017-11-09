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12:36 (мск), источник: Фонтанка

Эксперт: Элитное жилье в Петербурге за год рекордно подешевело

За год, с сентября 2016 по сентябрь 2017 года, элитное жилье в Петербурге подешевело на 7%. Россия демонстрирует наихудшую в мире динамику, говорится в исследовании Prime Global Cities Index консалтинговой компании Knight Frank.

Источник: Агентство «Москва»

Сильнее всего цены на петербургские элитные квартиры падали в последнее полугодие — в марте-сентябре этого года. За это время они сократились на 4,3%, говорится в исследовании. Хуже ситуация только в Москве. В столице цены за год упали почти на 10%.

Лучшим для инвестиций в элитную недвижимость назван Гуанчжоу. Для сравнения, в этом городе за год цены поднялись на 36,3%.

Аналитики связывают падение цен с изменением структуры петербургского рынка. «В Петербурге “новая вторичка”, на основании которой рассчитывается индекс, находится под давлением строящихся проектов, чьи качественные характеристики превосходят старые дома, — объясняет Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg. — В результате объем предложения растет, а усиливающаяся конкуренция только способствует снижению стоимости квартир. Если говорить о первичном рынке, то тренды разнонаправленные. В объектах более низкого ценового сегмента динамика была положительной в пределах 1−5%, в объектах верхнего ценового диапазона динамика была, наоборот, преимущественно отрицательной».

Исследование Prime Global Cities Index базируется на данных аналитических команд офисов компании Knight Frank из различных стран. В отчете анализируется динамика цен на элитное жилье в национальных валютах, которое занимает примерно 5% рынка жилой недвижимости города.

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