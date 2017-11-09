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12:35 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Минстрой сообщает о готовности двух домов ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде на 99%

Министерство строительства Нижегородской области сообщает готовности двух домов жилого комплекса (ЖК) «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде на 99%. Информация о состоянии строящихся объектов была предоставлена НИА «Нижний Новгород» в региональном министерстве 9 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Так, в настоящее время завершается строительство домов № 6−5 и 6−6 в недостроенном ЖК за счет реализации свободных площадей в данных объектах и дополнительно собранных участниками долевого строительства средств. Ориентировочно готовность данных домов составляет 99%, ввод их в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Готовится документация для ввода домов.

Кроме того, в данном жилом комплексе находятся еще два дома № 6−7 и № 6−8, строительство которых приостановлено. Завершение строительства данных домов планируется с оказанием мер государственной поддержки.

При этом участники долевого строительства домов № 6−7 и № 6−8 в настоящее время оформляют права на доли в объектах незавершенного строительства, а также организовали работу по созданию некоммерческой организации, что является одним из условий получения мер господдержки.

Напомним, что год назад, в ноябре 2016 года региональный минстрой также анонсировал высокую готовность домов и подготовку документации для сдачи данных домов. Тогда же сообщалось, что сроки завершения строительства домов 33А по ул.1-я Оранжерейная (д.6−5, II пусковой комплекс), д. 6 по ул.1-я и 2-я Оранжерейные, рядом с домами № 7, № 11 по ул. Тимирязева (д.6−6, II пусковой комплекс) перенесены застройщиком ООО «Квартстрой-НН» на IV квартал 2016 года.

Так как указанные дома так и не были сданы в указанные сроки, дольщики в 2017 году провели ряд пикетов.

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