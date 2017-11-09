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12:37 (мск), источник: Apiural.ru

В водохранилища Екатеринбурга пошла вода из Челябинской области

Низкий объем паводка 2017 года не позволил на 100% наполнить водохранилища города.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В водохранилища Екатеринбурга начала поступать вода из Челябинской области, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал». Уровень приточности сохраняется в объеме четыре кубометра в секунду (4 000 литров).

В течение месяца поступило более 5 миллионов кубометров воды. Этот объем не закрыл полностью потребность города в воде, но позволил остановить падение уровня воды. Накопление водохранилищ продолжится до тех пор, пока не будет ликвидирован дефицит воды в объеме 25 миллионов кубометров, зафиксированный гидрологами в начале сентября.

Напомним, низкий объем паводка 2017 года не позволил на 100% наполнить водохранилища Екатеринбурга. Объем осадков был ниже средней нормы и сделал невозможным накопление воды в летние месяцы. По состоянию на начало сентября Волчихинское водохранилище было заполнено на 72%.

В отопительный период Екатеринбург потребляет 530 тысяч кубометров воды в сутки. Это значит, что город рисковал исчерпать собственные водные запасы за два месяца до наступления паводка в апреле 2018 года.

Резервное водохранилище Екатеринбурга расположено в Челябинской области, для перекачки воды в Екатеринбург необходимо поднять ее через Уральский хребет и сбросить в реку Западная Чусовая.

Чтобы вода поднялась в гору, работают четыре насосные станции, которые толкают воду по трубопроводу на протяжении 35 километров, поднимая ее на высоту 140 метров. После сброса в реку вода преодолевает 170 километров до Верхнемакаровского водохранилища по естественному руслу и уже оттуда — в Волчихинское, из которого поступает на станции водоподготовки.

Стоимость перекачки превышает 30 миллионов рублей в месяц, для пополнения и сохранения водных запасов города потребуется не меньше трех месяцев работы.

Зафикисированная гидрологами стабилизация уровня водохранилищ означает, что, несмотря на полноценное использование Екатеринбургом ресурса, необходимый для жизни города запас воды в источниках водоснабжения будет сохранен до начала весеннего половодья.

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В водохранилища Екатеринбурга пошла вода из Челябинской области
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