ТПП подписала соглашение с ЕБРР о поддержке малого бизнеса
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялся
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялся
Семинар на тему «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого бизнеса» проходил для бизнесменов Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей.
На семинаре были обсуждены вопросы содействия развитию предпринимательства и повышению конкурентоспособности экономики страны, в том числе путем привлечения прямых иностранных инвестиций.
Среди тем обсуждений были также предоставление консультативных услуг и финансирования малому и среднему бизнесу, развитие региональной торговли и интеграции и другие, передает
«Я очень рад тому, что ЕБРР возобновляет активное взаимодействие с Узбекистаном. Состоявшиеся переговоры были чрезвычайно плодотворными, и обе стороны проявили большую заинтересованность в активизации взаимоотношений между Банком и Узбекистаном. Это начало новых отношений между ЕБРР и Узбекистаном», — заявил президент ЕБРР.