ТПП подписала соглашение с ЕБРР о поддержке малого бизнеса

Источник: Sputnik

Семинар на тему «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого бизнеса» проходил для бизнесменов Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей.

На семинаре были обсуждены вопросы содействия развитию предпринимательства и повышению конкурентоспособности экономики страны, в том числе путем привлечения прямых иностранных инвестиций.

Среди тем обсуждений были также предоставление консультативных услуг и финансирования малому и среднему бизнесу, развитие региональной торговли и интеграции и другие, передает пресс-служба ТПП Узбекистана.

Подписано соглашение о сотрудничестве по поддержке малого и среднего бизнеса в Узбекистане между Торгово-промышленной палатой страны и Европейским банком реконструкции и развития.