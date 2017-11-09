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13:21 (мск), источник: Sputnik

ТПП подписала соглашение с ЕБРР о поддержке малого бизнеса

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялся семинар-тренинг с участием экспертов ЕБРР для предпринимателей, занимающихся малым бизнесом.

Источник: Sputnik

Семинар на тему «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого бизнеса» проходил для бизнесменов Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей.

На семинаре были обсуждены вопросы содействия развитию предпринимательства и повышению конкурентоспособности экономики страны, в том числе путем привлечения прямых иностранных инвестиций.

Среди тем обсуждений были также предоставление консультативных услуг и финансирования малому и среднему бизнесу, развитие региональной торговли и интеграции и другие, передает пресс-служба ТПП Узбекистана.

Подписано соглашение о сотрудничестве по поддержке малого и среднего бизнеса в Узбекистане между Торгово-промышленной палатой страны и Европейским банком реконструкции и развития.

«Я очень рад тому, что ЕБРР возобновляет активное взаимодействие с Узбекистаном. Состоявшиеся переговоры были чрезвычайно плодотворными, и обе стороны проявили большую заинтересованность в активизации взаимоотношений между Банком и Узбекистаном. Это начало новых отношений между ЕБРР и Узбекистаном», — заявил президент ЕБРР.

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